Как не попасть в аварию на кольце: выезд без конфликтов, штрафов и экстренного торможения

2:43 Your browser does not support the audio element. Авто

Кольцевые развязки задумывались как безопасная альтернатива перекрёсткам со светофорами, но на деле часто становятся ареной конфликтов. Причина — не в сложности конструкции, а в непонимании элементарных правил, особенно при съезде с кольца.

Фото: commons.wikimedia.org by Vit Korotky, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кольцевая дорога - panoramio (2)

Круговое движение: упрощение или ловушка

По замыслу проектировщиков, круг — это:

снижение скорости трафика;

отказ от светофоров;

снижение тяжести ДТП.

Однако, как отмечает автоюрист, именно момент съезда остаётся самым травмоопасным: траектории пересекаются, а уверенность в правоте порой важнее здравого смысла.

Правая или средняя? Кто должен уступать при выезде

Типичная ситуация: один едет по правому ряду, не планируя съезд, другой — из центра — стремится покинуть кольцо. Их траектории совпадают. Кто виноват? Всё зависит от знаков и разметки.

Если они есть, действуем по указаниям: например, стрелка на знаке показывает, что средний ряд тоже может съезжать - значит, оба правы, но только при условии, что каждый держит свою полосу.

Если знаков нет, вступают в силу общие правила:

съезд только из правой полосы ;

поворотник направо обязателен;

перестроение — заранее и без помех.

Разметка и знаки — ваши главные ориентиры

Современные кольца часто сопровождаются разметкой и табличками, указывающими:

из какой полосы можно съезжать;

когда полоса "обязует" покинуть круг;

куда можно продолжать движение.

Пример: правая полоса со стрелкой направо - значит, водитель должен обязательно съехать на ближайшем съезде. Оставаться в этом ряду на кольце — уже нарушение.

Как избежать ДТП на круге

Для безопасного манёвра необходимо:

заранее выбрать полосу в соответствии с планируемым направлением;

сохранять полосу при проезде кольца и съезде с него;

включать поворотник заблаговременно, сигнализируя о намерениях;

не подрезать и не "вылезать" из среднего или левого ряда при отсутствии разрешающего знака.

Приоритет на кольце — не абсолютен

Если знаков нет, выезд только с правой полосы. Любой манёвр из центра или с левого края — нарушение и потенциальная причина ДТП. Если же знаки разрешают иное — следуем их указаниям строго по полосам.

Главная проблема кольцевых развязок — не в устройстве, а в поведении водителей. Правила просты: смотри на знаки, включай поворотник, не лезь в чужую полосу. И хаоса на круге не будет.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

