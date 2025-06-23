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Секрет экономии на зарядке: новое устройство Octopus Energy обещает революцию для владельцев электромобилей

2:03
Авто

Octopus Energy представила своё первое умное зарядное устройство для электромобилей — Octopus Charge. Оно позволяет заряжать машину по сверхвыгодной цене — всего за 2 пенса за милю, если подключиться к тарифу Intelligent Octopus Go.

электрокар Renault Zoe
Фото: Wikimedia Commons by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
электрокар Renault Zoe

Зарядка планируется автоматически: устройство выбирает периоды, когда электроэнергия наиболее дешёвая и экологически чистая. Всё работает в связке с приложением Octopus Energy и интеллектуальной платформой Kraken. Пользователь указывает лишь время и желаемый уровень заряда — остальное делает система.

Домохозяйства с солнечными панелями получат ещё больше пользы: устройство может использовать избыточную солнечную энергию для подзарядки машины, превращая бесплатное электричество в бесплатные километры.

Вместе с устройством компания предлагает тариф Drive Pack — неограниченную зарядку за фиксированные £30 в месяц. Octopus Charge также имеет встроенное 4G-подключение и компактный кабельный бокс для установки в ограниченных пространствах: будь то подъезд, гараж или двор.

По словам директора по продуктам Octopus Energy Ребекки Дибб-Симкин, домашняя зарядка становится ещё удобнее и быстрее, чем ожидание на АЗС.

Изначально устройство доступно клиентам сервиса лизинга Octopus Electric Vehicles. С августа его смогут заказать все клиенты Octopus Energy. Также в будущем планируется расширение совместимости с другими тарифами.

Запуск устройства совпал с недавним решением правительства упростить процесс установки домашних зарядных станций, отменив необходимость в разрешениях на строительство. Это ускорит электрификацию автотранспорта в Великобритании, где уже работают 81 000 общественных зарядок, а к 2030 году ожидается рост до 300 000 точек.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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