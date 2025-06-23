Заправка с включённым мотором: привычка, которая может взорваться — и обойтись в круглую сумму

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Некоторые водители на АЗС расслабляются: не глушат мотор, не выходят из авто, не проверяют пистолет перед отъездом. Одна из таких мелочей может закончиться трагедией.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Заправка автомобиля

Почему нельзя заправляться с включённым двигателем

Многие считают этот запрет формальностью, но статья 34 ФЗ "О пожарной безопасности" и пункт 451 правил противопожарного режима запрещают заправку с работающим мотором. Нарушение — это не только риск штрафа, но и потенциальный запуск цепочки опасных событий.

Что может произойти: от ошибки до пожара

Сначала кажется, что максимум — это ошибка Check Engine. Но дело в системе EVAP: при работающем моторе она втягивает не только пары топлива, но и воздух с улицы. В итоге бортовой компьютер видит нарушение герметичности — и зажигает тревожный сигнал. Даже неплотно закрытая крышка может вызвать такой сбой.

Но куда опаснее — реальный риск возгорания. При выключении двигателя уменьшается вероятность искры от проводки, особенно если зажигание или выхлопная система неисправны. Испарения бензина улавливаются плохо, и даже малейшая искра может привести к катастрофе.

Ремонт, угон и грязь из бака — ещё три аргумента заглушить мотор

Во время заправки с включённым ДВС топливный насос втягивает осадок со дна бака, что ускоряет износ форсунок и может вывести их из строя.

Кроме того, включённый двигатель — идеальная возможность для угона. Злоумышленнику достаточно открыть дверь и нажать на газ — и авто исчезает с заправки за считаные секунды.

Отдельно стоит помнить: ремонтные работы в радиусе 15 метров от колонки запрещены, даже если это мелкий "колхоз". Нарушение — серьёзное административное правонарушение.

Штраф — до 50 тысяч рублей

Согласно статье 20 КоАП РФ, за нарушение противопожарных норм на АЗС может быть назначен штраф до 50 000 рублей. Это касается не только заправки с включённым мотором, но и других действий, создающих угрозу безопасности.

Глушить двигатель при заправке — это не рекомендация, а обязательное правило, закреплённое в законе. Оно защищает от пожара, поломок, угона и штрафов. Пренебрежение им — это не легкомыслие, а игра с огнём буквально и юридически

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

