Сложенные зеркала и штрафы: важное правило, о котором забывают даже опытные водители

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На тесной парковке каждый сантиметр имеет значение. Некоторые водители складывают зеркала, чтобы сберечь технику, другие — принципиально оставляют их разложенными. Почему? Ответ не так очевиден, как кажется.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Городская улица

Зеркала наружу — средство психологической защиты

Многие опытные автолюбители используют один простой приём: не складывают боковые зеркала при парковке. Вопреки логике, такой подход может быть полезен. Разложенные зеркала визуально расширяют габариты автомобиля, создавая впечатление, что между машинами недостаточно места для новой парковки.

Это психологический трюк: потенциальный сосед по стоянке видит меньше свободного пространства и отказывается от рискованной попытки втиснуться рядом, тем самым снижая вероятность царапин и вмятин.

Когда лучше всё-таки сложить зеркала

Но у метода есть и обратная сторона. Сложенные зеркала - это:

меньше риска зацепить их при манёвре в узком проезде ;

дополнительная защита от прохожих, велосипедистов и грузчиков ;

сохранность встроенной электроники - камеры, датчики, электроприводы стоят дорого.

Особенно это актуально на стоянках у стен, в подземных паркингах и при парковке между крупными автомобилями.

Мнение инспектора: за повреждение зеркал — штраф

Сотрудники ГИБДД напоминают: движение с повреждёнными или отсутствующими зеркалами запрещено. Это нарушение правил эксплуатации и наказывается штрафом в размере 500 рублей (статья 12.5 КоАП РФ).

В ряде случаев инспектор может также потребовать устранить неисправность на месте или даже запретить дальнейшее движение.

Дополнительная защита — накладки и обвесы

У некоторых авто на дверях имеются защитные молдинги, а у кроссоверов — пластиковые обвесы, которые помогают избежать мелких повреждений от открывающихся дверей соседей. Но боковые зеркала — самый уязвимый элемент, и требуют отдельного внимания.



Иногда оставленные зеркала — это не забывчивость, а осознанная стратегия, особенно на плотных стоянках. Однако в большинстве случаев их складывание — более безопасный и практичный выбор, который убережёт от лишних затрат и нервов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

