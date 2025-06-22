Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без банковских карт не обойтись: Wildberries делает ставку на лояльность клиентов
Как справиться с постоянным вздутием живота: причины и простые решения
Пассажир возмутился: какую ошибку совершил в аэропорту и чем это ему обернулось
Выбирая саженцы флоксов: как не ошибиться и получить яркий цветник
Уйти нельзя остаться: Киркоров решил судьбу Авроры Кибы в реалити-шоу Мастер игры
Нажмите это перед стиркой — и счёт за электричество начнёт уменьшаться
Обсерватория Веры Рубин: как женщины науки ведут к новым открытиям
Этот брелок на ключах может угробить вашу машину: привычка, которая обходится в десятки тысяч
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки

Тормоз в пол — и привет, сервис: привычка, которая разрушает подвеску быстрее, чем ямы

1:49
Авто

На первый взгляд кажется, что нажатие на тормоз — это всегда безопасно. Но если в момент торможения автомобиль наезжает на яму, трещину или любое другое углубление в асфальте, последствия могут быть неожиданно серьёзными. Это одна из тех ошибок, которые совершают даже опытные водители — и платят за неё ремонтом подвески и рулевого управления.

Яма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яма

Что происходит при торможении на неровности

Когда водитель нажимает на тормоз, пружины и амортизаторы сжимаются, а масса автомобиля смещается вперёд. Если в этот момент машина попадает в яму, удары приходятся не на "пружинистую" подвеску, а напрямую на её элементы — стойки, шарниры, опоры, тяги, стабилизаторы. Это резко увеличивает нагрузку на детали и может привести к их повреждению.

Кроме подвески, страдают рулевая рейка, шаровые опоры и даже крепления коробки передач. Со временем появляются такие признаки, как:

  • скрипы и стуки при движении;

  • увод автомобиля в сторону;

  • увеличение люфта в рулевом управлении;

  • неравномерный износ шин.

Если вовремя не обратить внимания на эти симптомы, проблема может усугубиться — от вибраций до полного выхода из строя подвески.

Как действовать правильно

Главное правило — не тормозите в момент наезда на яму. Если заметили препятствие заранее:

  • притормозите перед ямой;

  • отпустите тормоз за мгновение до наезда;

  • дайте подвеске "отработать" неровность.

Это позволит снизить ударную нагрузку и сохранить целостность подвески. В идеале — объезжайте выбоины, если это безопасно. И помните: лучше замедлиться заранее, чем резко тормозить в последний момент на неровной дороге.

Уточнения

Я́ма — вырытое или образовавшееся углубление в земле.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Авто
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации Аудио 
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает
Экономика и бизнес
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает Аудио 
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Популярное
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям

Найденный одиноким в лесу медвежонок учится выживанию у людей, переодетых в медведей. Зачем они натираются травой и что будет с малышом дальше?

Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Последние материалы
Без банковских карт не обойтись: Wildberries делает ставку на лояльность клиентов
Как справиться с постоянным вздутием живота: причины и простые решения
Пассажир возмутился: какую ошибку совершил в аэропорту и чем это ему обернулось
Выбирая саженцы флоксов: как не ошибиться и получить яркий цветник
Уйти нельзя остаться: Киркоров решил судьбу Авроры Кибы в реалити-шоу Мастер игры
Нажмите это перед стиркой — и счёт за электричество начнёт уменьшаться
Обсерватория Веры Рубин: как женщины науки ведут к новым открытиям
Этот брелок на ключах может угробить вашу машину: привычка, которая обходится в десятки тысяч
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Маска или бальзам: что работает на самом деле и когда что использовать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.