Тормоз в пол — и привет, сервис: привычка, которая разрушает подвеску быстрее, чем ямы

На первый взгляд кажется, что нажатие на тормоз — это всегда безопасно. Но если в момент торможения автомобиль наезжает на яму, трещину или любое другое углубление в асфальте, последствия могут быть неожиданно серьёзными. Это одна из тех ошибок, которые совершают даже опытные водители — и платят за неё ремонтом подвески и рулевого управления.
Когда водитель нажимает на тормоз, пружины и амортизаторы сжимаются, а масса автомобиля смещается вперёд. Если в этот момент машина попадает в яму, удары приходятся не на "пружинистую" подвеску, а напрямую на её элементы — стойки, шарниры, опоры, тяги, стабилизаторы. Это резко увеличивает нагрузку на детали и может привести к их повреждению.
Кроме подвески, страдают рулевая рейка, шаровые опоры и даже крепления коробки передач. Со временем появляются такие признаки, как:
скрипы и стуки при движении;
увод автомобиля в сторону;
увеличение люфта в рулевом управлении;
неравномерный износ шин.
Если вовремя не обратить внимания на эти симптомы, проблема может усугубиться — от вибраций до полного выхода из строя подвески.
Главное правило — не тормозите в момент наезда на яму. Если заметили препятствие заранее:
притормозите перед ямой;
отпустите тормоз за мгновение до наезда;
дайте подвеске "отработать" неровность.
Это позволит снизить ударную нагрузку и сохранить целостность подвески. В идеале — объезжайте выбоины, если это безопасно. И помните: лучше замедлиться заранее, чем резко тормозить в последний момент на неровной дороге.
Я́ма — вырытое или образовавшееся углубление в земле.
Найденный одиноким в лесу медвежонок учится выживанию у людей, переодетых в медведей. Зачем они натираются травой и что будет с малышом дальше?