Тормоз в пол — и привет, сервис: привычка, которая разрушает подвеску быстрее, чем ямы

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На первый взгляд кажется, что нажатие на тормоз — это всегда безопасно. Но если в момент торможения автомобиль наезжает на яму, трещину или любое другое углубление в асфальте, последствия могут быть неожиданно серьёзными. Это одна из тех ошибок, которые совершают даже опытные водители — и платят за неё ремонтом подвески и рулевого управления.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Яма

Что происходит при торможении на неровности

Когда водитель нажимает на тормоз, пружины и амортизаторы сжимаются, а масса автомобиля смещается вперёд. Если в этот момент машина попадает в яму, удары приходятся не на "пружинистую" подвеску, а напрямую на её элементы — стойки, шарниры, опоры, тяги, стабилизаторы. Это резко увеличивает нагрузку на детали и может привести к их повреждению.

Кроме подвески, страдают рулевая рейка, шаровые опоры и даже крепления коробки передач. Со временем появляются такие признаки, как:

скрипы и стуки при движении;

увод автомобиля в сторону;

увеличение люфта в рулевом управлении;

неравномерный износ шин.

Если вовремя не обратить внимания на эти симптомы, проблема может усугубиться — от вибраций до полного выхода из строя подвески.

Как действовать правильно

Главное правило — не тормозите в момент наезда на яму. Если заметили препятствие заранее:

притормозите перед ямой;

отпустите тормоз за мгновение до наезда;

дайте подвеске "отработать" неровность.

Это позволит снизить ударную нагрузку и сохранить целостность подвески. В идеале — объезжайте выбоины, если это безопасно. И помните: лучше замедлиться заранее, чем резко тормозить в последний момент на неровной дороге.

Уточнения

Я́ма — вырытое или образовавшееся углубление в земле.

