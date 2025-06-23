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Автогиганты отзывают свои машины: главные причины, которые могут стоить вам жизни

2:31
Авто

Крупнейшие автопроизводители, включая Ford, Mercedes-Benz и Honda, объявили об отзыве более 850 000 автомобилей в США из-за технических неисправностей, потенциально угрожающих безопасности пассажиров.

Ford Explorer 2023
Фото: openverse by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ford Explorer 2023

Ford проводит самый масштабный отзыв — свыше 500 000 машин. Основная проблема связана с моделями Aviator и Explorer 2020-2025 годов выпуска, у которых вторые ряды сидений могут самопроизвольно смещаться. Это создаёт дополнительный риск травм при столкновении. Дилеры обязаны осмотреть механизм регулировки и при необходимости заменить его ободок.

Также в центр внимания попал электромобиль Mustang Mach-E: почти 200 000 экземпляров будут отозваны из-за риска полной разрядки аккумулятора. При этом электронные защёлки дверей могут остаться заблокированными, что не позволит использовать внутренние ручки. В экстренных ситуациях это может привести к невозможности покинуть салон, а также увеличить риск травм головы при столкновении с центральной стойкой.

Mercedes-Benz отзовёт около 92 000 автомобилей из-за потенциальной слабости С-образной стойки крыши, что может снизить защиту при перевороте. Проблема затрагивает модели GLC 300, GLC 300 4MATIC, AMG GLC 43, GLC 350E и AMG GLC 63 S E 2023-2025 годов. Решение — корректировка конструкции и замена облицовки крыши.

Honda и дочерний бренд Acura объявили об отзыве примерно 260 000 автомобилей. Неисправности могут возникнуть в механизме педали тормоза, что особенно критично для моделей Acura TLX (2021-2025), Acura MDX (2023-2025) и Honda Pilot (2023-2025). Возможные сбои в системе торможения представляют серьёзную угрозу на дороге.

Все владельцы попавших под отзыв машин будут уведомлены производителями, а исправления планируется выполнить бесплатно. Напоминание от автогигантов: безопасность — приоритет, а диагностика на СТО лучше, чем неожиданность на трассе.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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