Машины до 200 тысяч, которые не съедят вас на запчасти

Покупка авто за 200 тысяч рублей звучит как сюжет для шутки… пока вы не узнаете, что реально можно взять. Это не премиум и не ракета на Марс — но на дачу доедет, в магазин — тем более, и даже в отпуск — если не на Камчатку.
Вот пять моделей, которые стоят дёшево и не сожрут последние нервы.
Да, гниёт. Да, внешность специфическая. Но внутри — надёжность и простота. Всё, что ломается, чинится отвёрткой и терпением. За 200 тыс. можно найти "живой" вариант 2006-2008 года. Выглядит средне, но ездит исправно.
Неприхотливый, дешевый в обслуживании, изначально делался не для показа мод, а для работы. Версия 2009-2011 годов — ваш шанс найти бодрый вариант с пробегом в районе 300 тыс. км. Свою скромную зарплату отрабатывает честно.
Никакого лоска, зато ресурс огромный. Первый Logan — это машина на каждый день, которая пережила не одну зиму. Главное — следить за техобслуживанием. А он вам ещё "мерси" скажет.
С виду — просто "Калина", но за эти деньги — один из лучших вариантов. Если не гнали в хлам и обслуживали — будет ездить и радовать. Экономичный, запчасти везде, и да — даже может нравиться.
Привлекательный, крепкий и не особо капризный. Да, пробег — за облаками, но надёжность — проверенная. Главное — брать механику. За 200 тысяч — редкий улов, но улов.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.