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Машины до 200 тысяч, которые не съедят вас на запчасти

2:00
Авто

Покупка авто за 200 тысяч рублей звучит как сюжет для шутки… пока вы не узнаете, что реально можно взять. Это не премиум и не ракета на Марс — но на дачу доедет, в магазин — тем более, и даже в отпуск — если не на Камчатку.

Renault Logan
Фото: Wikipedia by Алексей Кашевник, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Renault Logan

Вот пять моделей, которые стоят дёшево и не сожрут последние нервы.

5. Chevrolet Lanos — прост как хлеб с маслом

Да, гниёт. Да, внешность специфическая. Но внутри — надёжность и простота. Всё, что ломается, чинится отвёрткой и терпением. За 200 тыс. можно найти "живой" вариант 2006-2008 года. Выглядит средне, но ездит исправно.

4. Daewoo Nexia — для тех, кому надо просто ехать

Неприхотливый, дешевый в обслуживании, изначально делался не для показа мод, а для работы. Версия 2009-2011 годов — ваш шанс найти бодрый вариант с пробегом в районе 300 тыс. км. Свою скромную зарплату отрабатывает честно.

3. Renault Logan — железный француз без заморочек

Никакого лоска, зато ресурс огромный. Первый Logan — это машина на каждый день, которая пережила не одну зиму. Главное — следить за техобслуживанием. А он вам ещё "мерси" скажет.

2. Lada Kalina — наше всё

С виду — просто "Калина", но за эти деньги — один из лучших вариантов. Если не гнали в хлам и обслуживали — будет ездить и радовать. Экономичный, запчасти везде, и да — даже может нравиться.

1. Mitsubishi Lancer 9 — почти легенда

Привлекательный, крепкий и не особо капризный. Да, пробег — за облаками, но надёжность — проверенная. Главное — брать механику. За 200 тысяч — редкий улов, но улов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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