Машины до 200 тысяч, которые не съедят вас на запчасти

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка авто за 200 тысяч рублей звучит как сюжет для шутки… пока вы не узнаете, что реально можно взять. Это не премиум и не ракета на Марс — но на дачу доедет, в магазин — тем более, и даже в отпуск — если не на Камчатку.

Фото: Wikipedia by Алексей Кашевник, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Renault Logan

Вот пять моделей, которые стоят дёшево и не сожрут последние нервы.

5. Chevrolet Lanos — прост как хлеб с маслом

Да, гниёт. Да, внешность специфическая. Но внутри — надёжность и простота. Всё, что ломается, чинится отвёрткой и терпением. За 200 тыс. можно найти "живой" вариант 2006-2008 года. Выглядит средне, но ездит исправно.

4. Daewoo Nexia — для тех, кому надо просто ехать

Неприхотливый, дешевый в обслуживании, изначально делался не для показа мод, а для работы. Версия 2009-2011 годов — ваш шанс найти бодрый вариант с пробегом в районе 300 тыс. км. Свою скромную зарплату отрабатывает честно.

3. Renault Logan — железный француз без заморочек

Никакого лоска, зато ресурс огромный. Первый Logan — это машина на каждый день, которая пережила не одну зиму. Главное — следить за техобслуживанием. А он вам ещё "мерси" скажет.

2. Lada Kalina — наше всё

С виду — просто "Калина", но за эти деньги — один из лучших вариантов. Если не гнали в хлам и обслуживали — будет ездить и радовать. Экономичный, запчасти везде, и да — даже может нравиться.

1. Mitsubishi Lancer 9 — почти легенда

Привлекательный, крепкий и не особо капризный. Да, пробег — за облаками, но надёжность — проверенная. Главное — брать механику. За 200 тысяч — редкий улов, но улов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

