Купили новую машину? Возможно, вас обманули — как это проверить

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В 2025 году на авторынке — массовое надувательство. Машина сверкает свежими фарами, новый логотип блестит на решётке, в салоне мигает экран. Продавец уверяет: перед вами "абсолютно новое поколение". Но стоит копнуть чуть глубже — и становится ясно: это та же "телега", только с макияжем.

Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta

Секрет в платформе. Это — скелет машины. Если осталась прежняя база, крепления и подвеска — перед вами не новая модель, а ловко упакованный старичок. Подмена, замаскированная под прогресс.

Салон — театр иллюзий. Добавили подсветку, заменили пластик, перешили сиденья. Но угол посадки, конфигурация дивана и глубина кресел остались теми же. Комфорт? Только визуальный.

Под капотом — старая душа. Маркетологи могут переименовать мотор, надеть новый кожух и называть коробку "усовершенствованной". Но внутри всё по-прежнему: тот же блок цилиндров, та же трансмиссия. Просто в новой обёртке.

Маркетинг жжёт. "Технологический прорыв", "революция в классе", "новое прочтение легенды". А по факту — ничего, кроме косметики. Вам показывают красивую обложку и отвлекают от сути. Потому что рассказывать про старую платформу и устаревшие коробки — невыгодно.

Не ведитесь. Хотите узнать, действительно ли авто новое? Забудьте про дисплеи и глянцевые буклеты. Смотрите в корень — на платформу, двигатель и геометрию. Всё остальное — шоу.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



