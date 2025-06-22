Вылетел на сплошную при обгоне? Вот как сохранить права и не попасть под суд

Представьте: идёт обгон, вы уверены, что успеваете — но тут сплошная. Вернуться некуда, позади прижимается другая машина. Что делать, если уже начал манёвр, а закончить можно только через нарушение?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Почему так бывает

На дороге не всегда всё по учебнику. Сложные погодные условия, туман, темнота — всё это мешает рассчитать обгон точно. Иногда впереди идущий ускоряется, а сзади уже вклинивается другой. Вернуться обратно без риска ДТП не получается. Поэтому водители завершают обгон через сплошную — пусть и нарушая ПДД, но сохраняя безопасность.

Какое за это наказание

Если пересечение сплошной зафиксирует инспектор, возможна передача дела в суд и лишение прав на 4-6 месяцев, при повторе — до года. Но в отдельных случаях начальник ГИБДД может ограничиться штрафом в 5000 рублей.

Если нарушение зафиксирует камера, прав не лишают — назначается штраф, даже при повторных нарушениях.

Как попытаться избежать лишения

Первый раз нарушили? Скажите об этом и не забудьте извиниться.

Есть видеорегистратор? Покажите, что обгоняемый ускорился или кто-то вторым пошёл на обгон — вы действовали по ситуации.

Плохая видимость разметки? Сошлитесь на снег, стертость или отсутствие линии — это важно.

Знак есть? Если нет, а разметки не видно — это уже в вашу пользу.

Если протокол всё-таки составлен, настаивайте на разговоре с начальником ГИБДД. Обычно такие случаи заканчиваются штрафом, а не судом.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

