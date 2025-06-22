Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французская компания Orano теряет контроль над Somair: что стоит за решением Нигера
Сердце плавится в жару: главный орган страдает первым, и вы об этом даже не догадываетесь
Секрет макарон с сырным соусом: как добиться идеальной консистенции любимого блюда детей и взрослых
Сюрприз, который запомнится навсегда: Регина Тодоренко провела в слезах свой 35-й день рождения
Один пропущенный урок — и 15 тысяч штрафа: к чему приводит обучение только на автомате
Подземный повелитель: ученые нашли нечто, способное менять климат всей планеты
Ты достойна большего: как уход за собой меняет внутреннее состояние
Ирисы vs климат: какой сорт выбрать для вашего региона
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день

Вылетел на сплошную при обгоне? Вот как сохранить права и не попасть под суд

Авто

Представьте: идёт обгон, вы уверены, что успеваете — но тут сплошная. Вернуться некуда, позади прижимается другая машина. Что делать, если уже начал манёвр, а закончить можно только через нарушение?

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Почему так бывает

На дороге не всегда всё по учебнику. Сложные погодные условия, туман, темнота — всё это мешает рассчитать обгон точно. Иногда впереди идущий ускоряется, а сзади уже вклинивается другой. Вернуться обратно без риска ДТП не получается. Поэтому водители завершают обгон через сплошную — пусть и нарушая ПДД, но сохраняя безопасность.

Какое за это наказание

Если пересечение сплошной зафиксирует инспектор, возможна передача дела в суд и лишение прав на 4-6 месяцев, при повторе — до года. Но в отдельных случаях начальник ГИБДД может ограничиться штрафом в 5000 рублей.

Если нарушение зафиксирует камера, прав не лишают — назначается штраф, даже при повторных нарушениях.

Как попытаться избежать лишения

  • Первый раз нарушили? Скажите об этом и не забудьте извиниться.

  • Есть видеорегистратор? Покажите, что обгоняемый ускорился или кто-то вторым пошёл на обгон — вы действовали по ситуации.

  • Плохая видимость разметки? Сошлитесь на снег, стертость или отсутствие линии — это важно.

  • Знак есть? Если нет, а разметки не видно — это уже в вашу пользу.

Если протокол всё-таки составлен, настаивайте на разговоре с начальником ГИБДД. Обычно такие случаи заканчиваются штрафом, а не судом.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Наука и техника
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы Аудио 
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Авто
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Подземный повелитель: ученые нашли нечто, способное менять климат всей планеты
Ты достойна большего: как уход за собой меняет внутреннее состояние
Ирисы vs климат: какой сорт выбрать для вашего региона
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Это древнее упражнение с низкой ударной нагрузкой эффективнее, чем планка для пресса
Вылетел на сплошную при обгоне? Вот как сохранить права и не попасть под суд
Почему ваши помидоры гниют снизу? Узнайте причины, которые могут испортить ваш урожай
Как нарезать арбуз без лишних хлопот: удивительный метод, который вам понравится
Две йоркширские компании объединяются: как это изменит британский автопром
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.