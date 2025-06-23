Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никаких таблеток и операций: раковая опухоль исчезает от температуры
Яйца скользят по сковороде, будто на льду — и всё без масла: секрет в одном моменте
Японская интервальная ходьба: разбираемся, стоит ли этот вирусный тренд такой шумихи
Статистика одно, кошелек другое: россияне продолжают жаловаться на рост цен
12 дней без работы: новогодние праздники могут продлить до середины января
Куба утонула в змеях: удавы оккупировали отели и лезут в номера туристов
Июль перечеркнул лето: в России обещают заморозки до –2 ночью
Пожилым людям пора отказаться от растворимого кофе — скрытая угроза для глаз
Три ошибки, которые могут испортить вашу поездку в жару

Долгая дорога без остановок: это заканчивается не так, как вы думаете

4:01
Авто

Многие автомобилисты, отправляясь в путешествие на автомобиле, совершают распространённую и очень опасную ошибку — стараются преодолеть всё расстояние без перерывов. Это кажется логичным: меньше остановок — быстрее прибудете в пункт назначения. Но на деле такой подход может стоить слишком дорого, особенно если маршрут занимает более четырёх часов.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Желание "доехать и забыть" часто оборачивается тем, что водитель теряет концентрацию, испытывает физический и умственный перегруз, не замечает сигналов усталости. В таких условиях шанс попасть в дорожно-транспортное происшествие возрастает в разы. Безопасность должна быть в приоритете — даже если приходится пожертвовать немного временем.

Чем опасна длительная поездка без перерыва

Во время продолжительного вождения без отдыха накапливается усталость. Даже если водитель считает себя бодрым, внимательность и скорость реакции снижаются. Это особенно критично в моменты, когда на дороге возникает неожиданная ситуация — например, резкое торможение впереди или внезапный манёвр другого участника движения.

Долгое пребывание в одном положении вызывает онемение конечностей, ухудшение кровообращения, головную боль и даже головокружение. Уснуть за рулём — не редкость, особенно в тёмное время суток или после тяжёлого рабочего дня.

Психологи отмечают, что уставший водитель чаще принимает рискованные решения, становится раздражительным, менее терпимым к поведению других на дороге. Всё это приводит к неадекватной реакции в критический момент.

Почему страдает даже опытный водитель

Ситуация усугубляется, если за рулём находится человек с большим стажем. Казалось бы, такие водители должны чувствовать опасность раньше других. Но в реальности их подводит… самоуверенность. Люди с опытом вождения часто недооценивают влияние усталости на свои действия, полагаясь на "автоматизм" движений.

Они уверены, что справятся с любой ситуацией, поэтому игнорируют сигналы организма. Однако практика показывает, что именно самоуверенные водители чаще попадают в ДТП на длинных маршрутах — в том числе по вине элементарной усталости.

Как правильно планировать маршрут

Перед поездкой стоит заранее определить точки для остановок — хотя бы раз в 2-3 часа. Этого времени достаточно, чтобы выйти из машины, немного размяться, размять мышцы, сделать дыхательную паузу и восстановить концентрацию. Хороший вариант — использовать специально оборудованные зоны отдыха, кафе, парковки.

Если вы путешествуете с семьёй или животными, перерывы становятся особенно важными. Дети и питомцы также устают от длительного сидения, становятся капризными и беспокойными, что отвлекает водителя.

Кроме того, короткая зарядка на свежем воздухе нормализует кровообращение, снимает напряжение с позвоночника и повышает уровень кислорода в крови, что способствует бодрости.

О чём ещё важно помнить

Некоторые автопутешественники планируют поездку так, чтобы проехать всю дистанцию ночью. Да, трафик действительно меньше, но риск уснуть за рулём увеличивается кратно. Биоритмы не обманешь: ночью организму нужно отдыхать. Даже чашка крепкого кофе помогает ненадолго.

Не забывайте следить за водным балансом. Обезвоживание может усилить ощущение усталости. Держите в салоне бутылку чистой воды и лёгкий перекус — фрукты, орехи, сухофрукты.

Если чувствуете, что начинаете "проваливаться", останавливайтесь. Лучше потерять 20 минут на короткий сон в безопасном месте, чем навсегда — машину, здоровье или жизнь.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Недвижимость
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Москва не будет оглядываться на Вашингтон в оказании помощи Тегерану Любовь Степушова Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Эти продукты превращают перелёт в пытку — и вы точно их брали
Очереди на АЗС и безопасность: скрытая тайна расположения бензобака
Прививка или смерть: бешенство остаётся неизлечимым заболеванием
Летний компот из клубники, который освежит в жару: вот как его сделать
Это удобрение заставляет петунии цвести всё лето — дачники ахнули от результата
Кризис или рост? Что ждёт ВВП России в 2025 году
Латинизация на Руси: как святитель Иона остановил духовную экспансию
Птичий грипп мутировал: вирус больше не боится иммунитета
Сердце подаёт сигнал через ноги — что это за тревожный знак
Москва не будет оглядываться на Вашингтон в оказании помощи Тегерану
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.