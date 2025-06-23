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Полный бак в жару — ловушка для вашего авто

1:12
Авто

В летнюю жару даже привычные действия могут стать источником риска. Одной из распространённых ошибок, которую совершают многие автомобилисты, является заправка топлива до самого горлышка. На первый взгляд — обычное поведение. Но летом это чревато серьёзными последствиями.

заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

Чем опасна полная заправка в жаркую погоду

Бензин и дизельное топливо имеют одну физическую особенность: при повышении температуры они расширяются. Если бак заполнен до краёв, излишки топлива могут вытечь наружу.

Это приводит не только к появлению пятен на кузове — горючее способно разъесть лакокрасочное покрытие. Более того, при определённых условиях контакт с горячими поверхностями может спровоцировать возгорание.

Как заправляться правильно

В жаркие месяцы не стоит заливать топливо до предела. Оптимальный объём — половина или максимум три четверти бака. Такой подход оставит место для расширения топлива и снизит риск утечки.

Кроме того, не стоит трясти заправочный пистолет, чтобы "долить ещё немного" — это увеличивает вероятность перелива.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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