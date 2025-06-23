Полный бак в жару — ловушка для вашего авто

1:12 Your browser does not support the audio element. Авто

В летнюю жару даже привычные действия могут стать источником риска. Одной из распространённых ошибок, которую совершают многие автомобилисты, является заправка топлива до самого горлышка. На первый взгляд — обычное поведение. Но летом это чревато серьёзными последствиями.

Фото: Freepik by Designed by Freepik заправка

Чем опасна полная заправка в жаркую погоду

Бензин и дизельное топливо имеют одну физическую особенность: при повышении температуры они расширяются. Если бак заполнен до краёв, излишки топлива могут вытечь наружу.

Это приводит не только к появлению пятен на кузове — горючее способно разъесть лакокрасочное покрытие. Более того, при определённых условиях контакт с горячими поверхностями может спровоцировать возгорание.

Как заправляться правильно

В жаркие месяцы не стоит заливать топливо до предела. Оптимальный объём — половина или максимум три четверти бака. Такой подход оставит место для расширения топлива и снизит риск утечки.

Кроме того, не стоит трясти заправочный пистолет, чтобы "долить ещё немного" — это увеличивает вероятность перелива.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

