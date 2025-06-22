Ошибка на заправке: как действовать, если выбрали не то топливо

Ошибочная заправка автомобиля — ситуация редкая, но не исключительная. Особенно это касается машин, у которых бензиновый и дизельный пистолеты заправочных станций имеют схожую форму, либо если водитель за рулём чужой машины. Неправильный выбор топлива может вызвать серьёзные последствия — от некорректной работы системы впрыска до повреждения двигателя.
Если вы поняли, что в бак попало не то горючее, ни в коем случае не поворачивайте ключ зажигания. Даже если концентрация "чуждого" топлива не слишком велика, это может повлиять на работу двигателя, особенно в дизельных системах, которые особенно чувствительны к качеству топлива.
Лучшее решение — остановиться, зафиксировать автомобиль, вызвать эвакуатор и доставить транспорт на СТО. Там специалисты полностью сольют топливо, продуют магистрали и исключат возможные повреждения.
В этом случае ситуация усложняется. Двигатель необходимо как можно скорее заглушить. Далее — эвакуатор и обязательная диагностика.
Возможный перечень работ:
Чем дольше работает двигатель с "неподходящим" топливом, тем выше шанс серьёзных и дорогих повреждений.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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