Если протираешь руль салфеткой: готовься к облезшей коже

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На первый взгляд, влажные салфетки кажутся удобным способом быстро очистить руль автомобиля. Они действительно мгновенно удаляют пыль и следы от пальцев. Но бывалые автомобилисты знают: за эту "чистоту" вскоре придётся дорого заплатить.

Фото: commons.wikimedia.org by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Руль автомобиля

Вред от привычки, которая кажется безобидной

Большинство салфеток пропитаны составами, в которых содержатся спирты и ПАВы. Они эффективно растворяют загрязнения, но при этом разрушают защитную пропитку кожаного покрытия руля.

Со временем кожа теряет свою эластичность, становится тусклой и грубой, а на поверхности появляются потёртости. Через 1-2 года активного использования влажных салфеток руль может выглядеть как будто он прошёл 300 тысяч километров, даже если пробег в три раза меньше.

Чем лучше обрабатывать руль

Если руль обтянут кожей, для ухода за ним подойдут мягкие ткани из микрофибры и вода комнатной температуры. Для глубокой очистки — специализированные очистители для кожи, которые сохраняют защитный слой и не повреждают текстуру.

Также существуют кондиционеры для кожи — они питают материал и помогают продлить его "жизнь". Протирать руль лучше не реже одного раза в неделю, особенно в тёплое время года, когда руки чаще бывают влажными.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

