Вы не устаёте — вы просто высохли: борьба с жарой начинается изнутри

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Летом многие автомобилисты замечают: даже короткая поездка вызывает быструю усталость. Причина чаще всего кроется не в дорожной обстановке, а в физиологии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пенсионер за рулем

В жару организм теряет влагу гораздо быстрее, чем в прохладное время года. Если не восполнять дефицит, развивается обезвоживание, а с ним — вялость, снижение концентрации, сонливость.

Главный признак: усталость без причины

Сильная утомляемость — один из первых признаков того, что организму не хватает воды. При этом чувство жажды появляется уже тогда, когда процесс обезвоживания запущен. Поэтому ориентироваться только на него — ошибка.

Как не допустить обезвоживания

Совет прост, но эффективен: регулярно пейте воду. Не сладкие газировки или кофе, а обычную чистую воду. Сладкие напитки усиливают жажду и могут спровоцировать скачки сахара, что тоже снижает бдительность за рулём.

Водителям стоит выпивать не менее 2 литров воды в день, а в жару — больше. Не забывайте брать бутылку с собой в дорогу и делайте несколько глотков каждый час, даже если не чувствуете жажды.

Почему это особенно важно для автомобилиста

Обезвоживание негативно влияет на реакцию, внимание и общее самочувствие. А за рулём это может стать критическим фактором. Человек с пониженной концентрацией хуже оценивает дорожную ситуацию и может не заметить препятствие или вовремя не среагировать. Держите запас воды в салоне. Это простая привычка, которая реально повышает безопасность движения в жаркий сезон.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

