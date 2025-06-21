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Параллельная парковка без гадания на кофейной гуще: простой приём, который решает всё за пару движений

2:25
Авто

Параллельная парковка вызывает трудности даже у опытных водителей. Чаще всего проблема в неправильном угле поворота руля или неудачном старте маневра. Но есть один несложный метод, который действительно работает — особенно в тесных городских условиях.

Городская улица
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Городская улица

В чем главная ошибка при парковке

Многие действуют "на глаз", не зная точек, от которых нужно начинать поворот. Итог — слишком широкий угол, ненужные корректировки и лишние попытки. Чтобы припарковаться с первого раза, нужно всего три визуальные опоры и немного практики.

Шаг 1: Исходная позиция

Остановитесь параллельно автомобилю перед свободным местом. Задний бампер вашей машины должен находиться на одном уровне с задним бампером припаркованного авто.

Важно: между машинами должно быть расстояние 60-90 см. Это отправная точка, с которой вы начнете движение назад.

Шаг 2: Первый поворот — назад и внутрь

Поверните руль до упора к бордюру (справа — если паркуетесь у правой обочины) и начните сдавать назад. Посмотрите в правое зеркало. Как только вы увидите в нем всю переднюю часть автомобиля рядом (фары и бампер) — это ваша первая визуальная точка.

Шаг 3: Выпрямление колес

Остановитесь и полностью выровняйте руль. Передние колёса должны быть направлены прямо. Продолжайте двигаться назад, но теперь следите за левым зеркалом: ваша цель — контролировать левый передний угол вашего автомобиля.

Шаг 4: Второй поворот — назад и наружу

Когда передний левый угол вашей машины окажется на одной линии с задним бампером машины сзади (или с воображаемой границей места), поверните руль до упора в противоположную сторону (влево) и завершите движение задним ходом. Ваша машина должна плавно встать вдоль бордюра.

Шаг 5: Последняя корректировка

Если нужно — немного подъедьте вперёд или назад, чтобы выровняться по центру парковочного места.

Почему этот метод работает

В отличие от интуитивного подхода, этот способ основан на четких визуальных ориентирах. Он убирает догадки и делает маневр более предсказуемым. После пары тренировок вы будете парковаться быстро и уверенно, даже в самых узких местах.

Уточнения

Параллельная парковка (боковая) — метод парковки транспортного средства в одну линию с другими припаркованными машинами.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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