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Спорткар, который не должен был выжить: самый сумасшедший автомобиль от Renault

2:18
Авто

Renault Sport Spider — это не просто редкий спортивный автомобиль. Это символ смелости, экспериментов и безумной инженерии. В 2025 году этому невероятному спидстеру исполняется 30 лет.

Renault Sport Spider
Фото: commons.wikimedia.org by 100yen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Renault Sport Spider

Первый родстер Renault Sport

В 1995 году на автосалоне в Женеве подразделение Renault Sport представило свою первую дорожную модель — Renault Sport Spider. Этот компактный и экстремально легкий автомобиль был задуман для треков, а не для города. Он должен был носить имя Alpine, но корпоративные приоритеты Renault изменились — участие в Формуле-1 сделало ставку на другие направления.

Минимум удобств, максимум драйва

У Renault Sport Spider нет привычных удобств: никакой крыши, окон, кондиционера или аудиосистемы. Это настоящий трековый болид в дорожной обертке. За сиденьями — 2,0-литровый 150-сильный двигатель, работающий в паре с механической 5-ступенчатой коробкой передач.

Рулевое управление — без усилителя, салон — почти полностью голый. Все, что нужно: два сиденья, руль, коробка передач и минимальный набор кнопок.

Технологии и конструкция

Spider построен на трубчатом алюминиевом шасси, кузов состоит из пяти быстро снимаемых пластиковых панелей. При длине 3,81 м и весе всего 930 кг он разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды, а максимальная скорость составляет 213 км/ч. Если вы хотите лобовое стекло — готовьтесь к добавочным 35 кг.

Наследие и исчезновение

Хотя Spider создавался под маркой Alpine, он стал первой и последней моделью Renault Sport такого формата. Впоследствии бренд Renault Sport выпускал горячие хэтчбеки вроде Clio RS и Megane RS, но в 2021 году подразделение было упразднено. Сегодня Sport Spider — коллекционная редкость и дань тем временам, когда автомобили создавались не для продаж, а для чистого удовольствия от вождения.

Уточнения

Renault Sport Spider (рус. Рено Спорт Спайдер) — родстер французского автопроизводителя Renault Sport (дочерняя компания Renault).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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