Водители совершают эту ошибку каждое лето — и дорого платят

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Жара — не только испытание для людей, но и серьёзное испытание для машин. В тёплый сезон важно не только поддерживать автомобиль в чистоте, но и избегать нескольких распространённых ошибок, которые водители совершают по привычке. Иногда даже одно неверное действие может обернуться неприятными последствиями и дорогостоящим ремонтом.

Фото: commons.wikimedia.org by John Robert McPherson, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Porsche 911 Coupe 1993

Разберём, чего делать точно не стоит, если вы не хотите навредить своей "ласточке".

Парковка под палящим солнцем

Если на улице +30 и выше, старайтесь никогда не оставлять машину на открытом солнце. Даже короткая остановка в полдень может привести к перегреву салона. Кожа, экокожа, пластик и резина внутри автомобиля не только сильно нагреваются, но и со временем начинают терять внешний вид, рассыхаются, покрываются трещинами.

Кроме того, постоянное воздействие ультрафиолета вредит лакокрасочному покрытию. Авто начинает тускнеть, появляется риск выгорания и микротрещин. Если нет тени, лучше использовать светоотражающие экраны для стёкол или хотя бы накидывать плед на переднюю панель и руль.

Мыть горячий кузов холодной водой

Очень часто автомобилисты летом едут на мойку сразу после поездки — кузов ещё горячий, а на него тут же попадает ледяная вода из шланга. Резкий перепад температур опасен для краски: на поверхности могут появиться микротрещины, которые не заметны сразу, но постепенно превращаются в ржавые пятна.

Если планируете мыть машину, дайте ей сначала остыть в тени хотя бы 15-20 минут. Особенно если речь о ручной мойке или использовании воды из колодца или скважины, где температура особенно низкая.

Проезд через лужи на скорости

Лето — это не только жара, но и ливни. И одна из главных ошибок — влетать в лужу "на ходу". Кто-то делает это ради эффекта, кто-то просто не успевает притормозить. Но на деле такой манёвр может обернуться аквапланированием, потерей управления или, в худшем случае, повреждением автомобиля.

Под водой может скрываться глубокая яма, открытый люк или острые предметы, а удар на скорости способен нанести вред подвеске, бамперу или дискам. Ну и не забывайте о людях — обливать прохожих волной воды не только невежливо, но и может закончиться штрафом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

