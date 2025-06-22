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Ржавчина на кузове: способ, который работает за одну минуту

2:09
Авто

Ржавые точки на кузове — один из самых неприятных сигналов для автомобилиста. Только недавно машина выглядела аккуратно, и вдруг на лакокрасочном покрытии появляются те самые "рыжики" — мелкие, но тревожные пятна, говорящие о начале коррозии.

Ржавый Шевроле 1942 года выпуска
Фото: flickr.com by www.Pixel.la, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ржавый Шевроле 1942 года выпуска

К счастью, с небольшими очагами ржавчины можно справиться быстро и без поездки в сервис. Если действовать вовремя, можно остановить процесс и сэкономить на кузовном ремонте.

Что потребуется

Чтобы оперативно убрать "рыжики" с поверхности, понадобятся всего две простые вещи:

  • Зубная паста (обязательно без абразивных частиц),
  • Чистая ветошь, желательно из микрофибры.

Обычная белая паста без гранул отлично справляется с удалением поверхностного налёта и ржавчины за счёт своей мягкой кислотной основы. А микрофибра бережно очищает поверхность, не оставляя царапин.

Как применять

Нанесите небольшое количество пасты на ткань и аккуратно вотрите её в участок с "рыжиком". Не нужно сильно давить — достаточно равномерного растирания с лёгким усилием. Уже через минуту ржавый налёт исчезает, оставляя чистую поверхность.

Этот способ особенно эффективен, если ржавчина ещё не проникла глубоко в металл. Он подойдёт для экспресс-обработки перед продажей машины или для визуального улучшения внешнего вида. Что делать после?

Здесь возможны два пути:

Закрасить обработанный участок

Если коррозия была поверхностной, можно использовать карандаш или кисточку с краской в цвет кузова. Это даст визуальный эффект и защитит место от влаги на некоторое время. Но стоит помнить: очаг ржавчины остался внутри, и со временем проблема вернётся.

Удалить очаг коррозии основательно

Для более надёжного результата лучше применить удалитель ржавчины или зашкурить повреждение мелкой наждачной бумагой. Затем участок грунтуется и окрашивается. Такой способ требует больше времени, но даёт более долгосрочный эффект.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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