Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стас Михайлов трогательно вспомнил о погибшем 30 лет назад брате: что он написал в день его рождения
К врачу идти не придётся: гинеколог назвала домашний способ победить сухость там – результат приятно удивит
В Риме нашли квартал, застрявший во времени — сюда не ведут туристические карты
Зарядка по воздуху: Луна стала неожиданным источником электричества
Эту рыбу продолжают есть все, хотя ртути в ней больше всего: спасение уже ищут
12 недель, 45 мужчин, тонна железа: что показал эксперимент про жиросжигание
Овальная, сидячая, арендная: выбираем ванну, будто это новая планета
Папа-зверь: как самец-бегемот превращает стадо в арену для кровавых боёв
Омлет как искусство: сыр, зелень и немного магии на сковороде

Включать кондиционер или открыть окна: как на самом деле нужно экономить топливо

2:05
Авто

Многие автомобилисты, особенно в жаркий сезон, сталкиваются с дилеммой: включить кондиционер и потратить больше топлива или открыть окна и немного сэкономить? Водители, которые привыкли считать каждый литр, нередко выбирают второй вариант. Но действительно ли он так уж выгоден?

салон авто
Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
салон авто

Пора разобраться, что происходит с расходом топлива в обоих случаях — и стоит ли ради мнимой экономии жертвовать комфортом в салоне.

Да, кондиционер повышает расход

Факт: при включении кондиционера мотору приходится работать немного интенсивнее. Компрессор устройства нагружает двигатель, из-за чего расход топлива увеличивается — в среднем на 5-10%, в зависимости от автомобиля и условий езды.

Многие считают это поводом отказаться от кондиционера вовсе — особенно в городе, где и без того пробки и частые остановки.

Открытые окна — не лучше

Но у езды с открытыми окнами есть свой скрытый минус. Когда стёкла опущены, особенно при движении на скорости, нарушается аэродинамика автомобиля. Потоки воздуха начинают буквально тормозить кузов, увеличивая сопротивление движению.

И чем выше скорость, тем ощутимее эффект. На трассе при открытых окнах расход топлива тоже возрастает — иногда почти до тех же 5%, что и с кондиционером. То есть в попытке сэкономить вы всё равно тратите лишнее топливо, только при этом ещё и терпите духоту, пыль и шум с улицы.

Что выбрать на практике

Если жара действительно сильная, не стоит экономить на собственном здоровье и внимании за рулём. Перегрев, потливость и духота могут привести к снижению концентрации, головной боли и даже обмороку. Кондиционер охладит салон быстро и равномерно, обеспечив комфортную среду для водителя и пассажиров.

Открывать окна можно разве что в начале поездки — чтобы выпустить горячий воздух из салона, а затем — лучше закрыть их и включить климат.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Омлет как искусство: сыр, зелень и немного магии на сковороде
От лыжных склонов до мистических ярмарок: что посетить в Новой Англии
Стаж больше 20 лет, а ДТП — по глупости: как это случается
Натуральные замены дезодоранту: спасают в жару и не вредят коже
Рекордный май: Россия увеличила импорт грузинского вина в 3,4 раза
На кухне затаились враги: 5 продуктов, которые легко передозировать
Сорвали рано — остались без вкуса: когда копать свеклу на самом деле
Марсианский воздух стал топливом: изобретён аккумулятор будущего
Прохлады не будет: ошибка, которую совершают почти все водители летом
Забудьте лунки: вот какой способ посадки даёт урожай в два раза больше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.