Включать кондиционер или открыть окна: как на самом деле нужно экономить топливо

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Многие автомобилисты, особенно в жаркий сезон, сталкиваются с дилеммой: включить кондиционер и потратить больше топлива или открыть окна и немного сэкономить? Водители, которые привыкли считать каждый литр, нередко выбирают второй вариант. Но действительно ли он так уж выгоден?

Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ салон авто

Пора разобраться, что происходит с расходом топлива в обоих случаях — и стоит ли ради мнимой экономии жертвовать комфортом в салоне.

Да, кондиционер повышает расход

Факт: при включении кондиционера мотору приходится работать немного интенсивнее. Компрессор устройства нагружает двигатель, из-за чего расход топлива увеличивается — в среднем на 5-10%, в зависимости от автомобиля и условий езды.

Многие считают это поводом отказаться от кондиционера вовсе — особенно в городе, где и без того пробки и частые остановки.

Открытые окна — не лучше

Но у езды с открытыми окнами есть свой скрытый минус. Когда стёкла опущены, особенно при движении на скорости, нарушается аэродинамика автомобиля. Потоки воздуха начинают буквально тормозить кузов, увеличивая сопротивление движению.

И чем выше скорость, тем ощутимее эффект. На трассе при открытых окнах расход топлива тоже возрастает — иногда почти до тех же 5%, что и с кондиционером. То есть в попытке сэкономить вы всё равно тратите лишнее топливо, только при этом ещё и терпите духоту, пыль и шум с улицы.

Что выбрать на практике

Если жара действительно сильная, не стоит экономить на собственном здоровье и внимании за рулём. Перегрев, потливость и духота могут привести к снижению концентрации, головной боли и даже обмороку. Кондиционер охладит салон быстро и равномерно, обеспечив комфортную среду для водителя и пассажиров.

Открывать окна можно разве что в начале поездки — чтобы выпустить горячий воздух из салона, а затем — лучше закрыть их и включить климат.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

