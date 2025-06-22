Включать кондиционер или открыть окна: как на самом деле нужно экономить топливо

Многие автомобилисты, особенно в жаркий сезон, сталкиваются с дилеммой: включить кондиционер и потратить больше топлива или открыть окна и немного сэкономить? Водители, которые привыкли считать каждый литр, нередко выбирают второй вариант. Но действительно ли он так уж выгоден?
Пора разобраться, что происходит с расходом топлива в обоих случаях — и стоит ли ради мнимой экономии жертвовать комфортом в салоне.
Факт: при включении кондиционера мотору приходится работать немного интенсивнее. Компрессор устройства нагружает двигатель, из-за чего расход топлива увеличивается — в среднем на 5-10%, в зависимости от автомобиля и условий езды.
Многие считают это поводом отказаться от кондиционера вовсе — особенно в городе, где и без того пробки и частые остановки.
Но у езды с открытыми окнами есть свой скрытый минус. Когда стёкла опущены, особенно при движении на скорости, нарушается аэродинамика автомобиля. Потоки воздуха начинают буквально тормозить кузов, увеличивая сопротивление движению.
И чем выше скорость, тем ощутимее эффект. На трассе при открытых окнах расход топлива тоже возрастает — иногда почти до тех же 5%, что и с кондиционером. То есть в попытке сэкономить вы всё равно тратите лишнее топливо, только при этом ещё и терпите духоту, пыль и шум с улицы.
Если жара действительно сильная, не стоит экономить на собственном здоровье и внимании за рулём. Перегрев, потливость и духота могут привести к снижению концентрации, головной боли и даже обмороку. Кондиционер охладит салон быстро и равномерно, обеспечив комфортную среду для водителя и пассажиров.
Открывать окна можно разве что в начале поездки — чтобы выпустить горячий воздух из салона, а затем — лучше закрыть их и включить климат.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.