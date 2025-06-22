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Прохлады не будет: ошибка, которую совершают почти все водители летом

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Авто

Летом кондиционер в автомобиле становится настоящим спасением. Он помогает пережить жару в пробках, делает поездку комфортной и позволяет быстрее прийти в себя после выхода с улицы. Но некоторые водители, желая ускорить охлаждение салона, допускают одну распространённую ошибку — включают кондиционер и одновременно открывают окна.

Езда с открытыми окнами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Езда с открытыми окнами

На первый взгляд кажется, что так салон проветривается быстрее. Мол, горячий воздух выходит, а холодный заходит. Однако это не просто неэффективно — такой подход только вредит.

Что происходит при открытых окнах и включённом кондиционере

Когда окна открыты, в салон беспрепятственно попадает тёплый воздух с улицы. При этом кондиционер продолжает работать, нагружая систему охлаждения, компрессор и мотор. Но вся прохлада, которую он производит, моментально уходит — через те самые открытые стёкла.

Итог: температура в машине почти не меняется, а расход топлива увеличивается. Ведь компрессор кондиционера работает на максимуме, пытаясь охладить бесконечно поступающий тёплый воздух. Это — не только пустая трата топлива, но и износ климатической системы без заметного эффекта.

Что делать правильно

Логика простая: или кондиционер, или окна. Если хотите быстро охладить салон:

  • На первых минутах поездки можно действительно открыть окна, чтобы выпустить горячий воздух.
  • Затем закройте их полностью и включите кондиционер — только так он будет работать эффективно.
  • Не забывайте перевести систему в режим рециркуляции, чтобы охлаждать уже прохладный воздух, а не втягивать жару с улицы.

Если же вы просто хотите проветрить салон без охлаждения — отключите кондиционер и откройте стёкла. Комбинировать оба способа не имеет смысла.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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