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Одна ошибка с болтами — и колесо может отвалиться на ходу

2:15
Авто

Некоторые водители продолжают жить по принципу: "лучше смазать, чем потом мучиться". Особенно это касается резьбовых соединений — мол, немного масла или литола точно не повредит. Но когда речь идёт о креплении колёс, такая инициатива может обернуться серьёзными последствиями.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Несмотря на распространённое мнение, смазывать колесные болты и гайки категорически не рекомендуется. И на это есть вполне логичное техническое объяснение.

Что говорят производители

Автопроизводители в инструкциях по обслуживанию прямо указывают: не наносить ни моторное масло, ни солидол, ни другие виды смазок на резьбу и посадочную поверхность колесных болтов и гаек. Причина проста: смазка искажает силу затяжки.

Когда болт затягивается по сухой резьбе, момент усилия передаётся напрямую. Если же резьба смазана, трение уменьшается, и болт затягивается сильнее, чем нужно — при том же крутящем моменте. В результате происходит перетяжка и перегрузка резьбы или ступицы. А это может привести к растрескиванию деталей, деформации, ослаблению крепления во время движения или, в худшем случае, к потере колеса.

А если боитесь, что не открутится

Проблемы с откручиванием чаще всего возникают не из-за времени или коррозии, а из-за неправильного момента затяжки. В большинстве легковых автомобилей момент затяжки колёсных болтов не должен превышать 110-120 Нм. Если при установке колеса соблюсти этот параметр, то даже через год болты открутятся без проблем — даже без капли смазки.

Всё, что нужно — это пользоваться динамометрическим ключом. Такой инструмент помогает точно контролировать усилие и исключает риск затяжки "на глаз", что особенно опасно после шиномонтажа.

Сухо, чисто и надёжно

Перед установкой колеса болты и резьбу стоит очистить от грязи и пыли, при необходимости — пройтись щёткой. Но не смазывать. Установка "на сухую" — это не пренебрежение, а строгое требование, основанное на инженерных расчётах и безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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