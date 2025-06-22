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Парковка вплотную: секрет защиты дверей от чужих претензий

2:11
Авто

Плотная парковка — частая реальность для любого водителя. Особенно в крупных городах, где свободные места на вес золота. Иногда между автомобилями остаётся буквально несколько сантиметров, и выбраться из машины становится настоящим квестом. Приходится выверяться в движениях, придерживать дверь рукой, изворачиваться, чтобы не задеть соседний автомобиль.

Дверь автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дверь автомобиля

Но, к сожалению, не все бывают аккуратны. Одна неосторожность — и дверца резко открывается, задевая чужое авто. Результат — царапина на лакокрасочном покрытии и испорченное настроение (а возможно, и конфликт с владельцем пострадавшего автомобиля).

Маленькая хитрость — мягкая защита дверей

Чтобы не попасть в такую ситуацию, водители всё чаще используют простое и эффективное решение — наклейка мягкой ленты на край дверей. Это может быть специальная резиновая или силиконовая защита с клейкой основой, которая почти незаметна визуально, но отлично справляется со своей задачей.

Если при открывании дверь случайно коснётся соседнего кузова, такой элемент смягчит удар. В большинстве случаев никаких следов на чужом автомобиле не останется, особенно если речь о лёгком касании.

Где купить и как приклеить

Подобные накладки продаются в автомагазинах, на маркетплейсах или в отделах с автоаксессуарами. Выбирайте изделия из мягкого материала, который хорошо держится даже в жару и мороз. Приклеиваются они просто: обезжирьте край двери, приложите ленту, слегка прижмите — и защита готова.

Некоторые модели оснащаются декоративной вставкой под хром или карбон, что позволяет совместить защиту с элементом стайлинга.

Важно: защита — не повод расслабляться

Стоит помнить: никакая накладка не спасёт, если дверь распахнуть с силой. Мягкая лента рассчитана на случайное касание, а не на удар. Поэтому даже при наличии защиты важно сохранять осторожность — особенно если рядом стоит дорогая иномарка или машина с хрупкой краской.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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