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На этой машине пыль почти незаметна — идеальный оттенок для города

2:03
Авто

При выборе автомобиля большинство обращает внимание на марку, комплектацию, расход топлива и комфорт. Но цвет — не просто вопрос вкуса. Он напрямую влияет на то, как часто придётся мыть машину, полировать кузов и заморачиваться с удалением мелких дефектов.

Audi Q3
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi Q3

Если у вас мало свободного времени или желания регулярно ухаживать за кузовом, стоит задуматься о цвете, который лучше других скрывает грязь, пыль и мелкие повреждения.

Цвет, который прощает многое

Самым практичным решением считается серый цвет, особенно в оттенке "мокрый асфальт". Такой автомобиль визуально долго сохраняет аккуратный вид — даже если вы не были на мойке неделю-другую.

Грязь на сером фоне практически незаметна, особенно если речь о пыльных дорогах, осенней слякоти или мелких пятнах от дождя. Лёгкие царапины и сколы также теряются в текстуре цвета — кузов визуально остаётся опрятным без лишних усилий.

Хорошая альтернатива — серебристый

Серебро — ещё один оттенок, который не требует повышенного внимания. Светлый, но не маркий, он отлично скрывает пыль и не "кричит" о каждом новом следе на ЛКП. Серебристые машины хорошо смотрятся даже при тусклом свете или после дождя. Для тех, кто хочет визуальной лёгкости без необходимости частого ухода, это достойный вариант.

Какие цвета не подойдут занятым водителям

Если вы не готовы тратить время на мойку каждые несколько дней, лучше избегать тёмных и ярких оттенков: чёрного, красного, синего, бордового, белого. На них грязь заметна сразу, особенно в межсезонье или после дождя. А царапины и пыль появляются буквально на следующий день после чистки.

Да, такие машины смотрятся эффектно и выделяются в потоке. Но будьте готовы к тому, что поддерживать их внешний вид — это регулярная работа.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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