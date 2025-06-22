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Простой предмет, который защитит сиденье от жары — и вы точно его знаете

2:15
Авто

Жарким летним днём вы идёте мимо припаркованной машины и замечаете через стекло… плед на сиденье. Кажется странным — зачем в такую погоду что-то тёплое в салоне? На улице +30, солнце палит, одеяло вроде как ни к чему.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Но на самом деле водитель вовсе не забыл его убрать. Наоборот — оставил намеренно. И делает это не просто так, а с определённой практической целью.

Зачем плед в жару

Летом солнце беспощадно нагревает не только кузов, но и салон автомобиля. Особенно страдают сиденья — кожаные или тёмные тканевые поверхности могут буквально обжигать кожу. Один неосторожный поворот — и вот уже ожог на ноге или неприятное ощущение при посадке.

Именно чтобы избежать перегрева кресел, водители кладут в машину плед. Он работает как простая, но эффективная защита от солнца.

Как это использовать

Всё просто: перед тем как оставить машину на солнце, водитель расстилает плед на сиденье. Лучше прикрыть как спинку, так и подушку. Когда вы вернётесь к машине, достаточно убрать покрывало — и сесть будет уже гораздо комфортнее.

Плед выполняет функцию временного накидного чехла. Он берёт на себя весь солнечный удар, а сиденье остаётся прохладнее. Особенно удобно, если вы оставляете машину на парковке без тени — во дворе, у офиса или на обочине.

Почему важно выбирать светлый цвет

Не всякий плед подойдёт. Тёмные ткани, наоборот, притягивают солнечные лучи и нагреваются ещё сильнее. Поэтому стоит выбирать светлый плед или покрывало — белый, бежевый, светло-серый. Такие цвета отражают свет, а не поглощают его.

Кстати, подойдёт и обычное покрывало, если пледа под рукой нет. Главное — чтобы оно не оставляло ворсинок и не скользило по сиденью.

Удобно, доступно, эффективно

Это простой и бюджетный способ сделать летние поездки комфортнее. Вам не придётся прыгать на раскалённое кресло или ждать, пока салон остынет под кондиционером. А в багажнике плед много места не займёт.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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