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Стаж больше 20 лет, а ДТП — по глупости: как это случается

2:34
Авто

Если новичок попадает в аварию, это не вызывает особого удивления. Недостаток опыта, повышенная тревожность, неуверенность в себе — всё это делает первые месяцы за рулём особенно уязвимыми. А вот когда на дороге ошибается человек с многолетним стажем, реакция чаще всего одна: "Как такое возможно?"

Автоавария
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоавария

Но в действительности стаж вовсе не является гарантией безаварийной езды. Более того, у опытных водителей формируются свои собственные слабости — они коварны тем, что ощущаются как достоинства.

Самоуверенность на дороге

С годами приходит уверенность — и это хорошо, если она не превращается в самоуверенность. Многие водители перестают сомневаться в себе и начинают думать, что "с ними-то точно ничего не случится". Отсюда и пренебрежение правилами, и вера в собственную непогрешимость. Именно такие мысли нередко становятся первой ступенью к ошибке.

Склонность к риску

Опыт придаёт ощущение контроля, а вместе с ним — привычку рисковать. Опасный обгон, езда с превышением скорости, пренебрежение дистанцией — всё это может показаться безобидным, если вы уже не раз "выкручивались" в подобных ситуациях. Но однажды что-то идёт не так. И тогда даже многолетняя практика не спасает.

Игнорирование усталости

Новички боятся даже лёгкого дискомфорта за рулём — и правильно делают. А вот водители с опытом часто действуют иначе: "Да доеду как-нибудь, чего там осталось". Но утомление — коварный спутник. Оно снижает реакцию, расфокусирует внимание и делает водителя менее устойчивым к стрессу. Это особенно опасно в дальней дороге или ночью.

Отвлечение на второстепенное

Многозадачность за рулём — ловушка для тех, кто давно водит. Разговор по телефону, настройка магнитолы, чтение уведомлений — кажется, что с годами вы научились совмещать управление машиной с бытовыми мелочами. Но даже секунда невнимательности может стать критичной, особенно в условиях плотного трафика.

Неподготовленность к экстремальной ситуации

Стаж — это опыт. Но не всегда он включает реальные экстремальные условия. Не каждый опытный водитель попадал в занос на скорости, внезапное торможение на трассе или ситуацию с отказом тормозов. А потому, оказавшись в неожиданной обстановке, даже уверенный водитель может растеряться.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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