Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте лунки: вот какой способ посадки даёт урожай в два раза больше
Не игнорируйте эти 5 признаков — возможно, кот говорит вам прощай
Этот приём превратит ваши арбузы в тяжёлые и сладкие ягоды
От древних фресок до лифта в скале: что скрывает монастырский комплекс Санта-Катерина-дель-Сассо
Том Хэнкс не смог сдержать слёз — его фильм похоронили, но зрители вернули его к жизни
Тряпка-призрак, диван-шпион и другие герои зловонной мистики
ЕС возмущён торговым диктатом США: переговоры близки к провалу
2029 год — точка отсчёта: мир ждет квантовая революция
Простой обед из дома может стать опасным — если забыть об одном правиле

Мелкая царапина на авто: один дешевый трюк — и её не станет

2:20
Авто

Каждому водителю знакомо чувство разочарования при виде новой царапины на кузове автомобиля. Пусть даже небольшой — настроение сразу портится. Ведь в голове уже начинает крутиться список возможных трат: СТО, подбор краски, полировка, лишние часы и деньги.

Пенсионер за рулем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пенсионер за рулем

Но не стоит паниковать раньше времени. Прежде чем отправляться в автосервис, стоит внимательно осмотреть повреждение. Если царапина неглубокая, не задела металл и не ушла вглубь слоя грунтовки, — её вполне можно устранить самостоятельно. Причём без дорогих материалов и лишней суеты.

Лак для ногтей как временное решение

Неожиданно, но в роли средства для маскировки мелких царапин на кузове отлично работает самый обычный лак для ногтей. Главное — выбрать цвет, максимально приближённый к оттенку вашего автомобиля. В некоторых случаях удаётся найти почти идентичный тон, особенно если машина светлая или с простым базовым покрытием.

Лак удобен тем, что наносится точно, быстро сохнет и визуально заполняет повреждение, не давая ему бросаться в глаза. Конечно, это не замена профессиональной покраске, но для временного маскирования — вполне рабочий вариант.

Как правильно применять

Поверхность вокруг царапины нужно очистить и обезжирить. Это важно: иначе лак ляжет неровно или вовсе не схватится. Подойдёт обычный спиртовой раствор или специальная салфетка для оптики. Затем аккуратно, с помощью кисточки, нанесите каплю лака на саму царапину. Делать это лучше в один проход, не размазывая.

После высыхания результат можно слегка отполировать мягкой тканью — это поможет сделать переход менее заметным. Если оттенок подобран удачно, царапина практически растворяется на фоне кузова.

Когда способ особенно полезен

Такой трюк пригодится, если:

  • вы только что заметили свежую царапину;
  • нет времени ехать в сервис;
  • машина готовится к продаже, и нужно быстро освежить внешний вид;
  • хочется обезопасить кузов от коррозии до полноценного ремонта.

Этот способ — не про "на века", а про то, как с минимальными затратами убрать раздражающую мелочь с глаз долой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Домашние животные
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается Аудио 
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Наука и техника
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Этот приём превратит ваши арбузы в тяжёлые и сладкие ягоды
Том Хэнкс не смог сдержать слёз — его фильм похоронили, но зрители вернули его к жизни
От древних фресок до лифта в скале: что скрывает монастырский комплекс Санта-Катерина-дель-Сассо
Тряпка-призрак, диван-шпион и другие герои зловонной мистики
ЕС возмущён торговым диктатом США: переговоры близки к провалу
Мелкая царапина на авто: один дешевый трюк — и её не станет
2029 год — точка отсчёта: мир ждет квантовая революция
Простой обед из дома может стать опасным — если забыть об одном правиле
Почему новички в фитнесе быстро теряют мотивацию — и как этого избежать
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.