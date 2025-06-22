Мелкая царапина на авто: один дешевый трюк — и её не станет

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждому водителю знакомо чувство разочарования при виде новой царапины на кузове автомобиля. Пусть даже небольшой — настроение сразу портится. Ведь в голове уже начинает крутиться список возможных трат: СТО, подбор краски, полировка, лишние часы и деньги.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пенсионер за рулем

Но не стоит паниковать раньше времени. Прежде чем отправляться в автосервис, стоит внимательно осмотреть повреждение. Если царапина неглубокая, не задела металл и не ушла вглубь слоя грунтовки, — её вполне можно устранить самостоятельно. Причём без дорогих материалов и лишней суеты.

Лак для ногтей как временное решение

Неожиданно, но в роли средства для маскировки мелких царапин на кузове отлично работает самый обычный лак для ногтей. Главное — выбрать цвет, максимально приближённый к оттенку вашего автомобиля. В некоторых случаях удаётся найти почти идентичный тон, особенно если машина светлая или с простым базовым покрытием.

Лак удобен тем, что наносится точно, быстро сохнет и визуально заполняет повреждение, не давая ему бросаться в глаза. Конечно, это не замена профессиональной покраске, но для временного маскирования — вполне рабочий вариант.

Как правильно применять

Поверхность вокруг царапины нужно очистить и обезжирить. Это важно: иначе лак ляжет неровно или вовсе не схватится. Подойдёт обычный спиртовой раствор или специальная салфетка для оптики. Затем аккуратно, с помощью кисточки, нанесите каплю лака на саму царапину. Делать это лучше в один проход, не размазывая.

После высыхания результат можно слегка отполировать мягкой тканью — это поможет сделать переход менее заметным. Если оттенок подобран удачно, царапина практически растворяется на фоне кузова.

Когда способ особенно полезен

Такой трюк пригодится, если:

вы только что заметили свежую царапину;

нет времени ехать в сервис;

машина готовится к продаже, и нужно быстро освежить внешний вид;

хочется обезопасить кузов от коррозии до полноценного ремонта.

Этот способ — не про "на века", а про то, как с минимальными затратами убрать раздражающую мелочь с глаз долой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

