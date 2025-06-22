Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лето в флаконе: один аромат, который превращает вечер в воспоминание
Неудержимая привязанность к коту — вот откуда она берётся
Эти 10 растений будто встроены в ДНК русского дачника — никуда от них не деться
Грядки под угрозой: как дачники сами создают рай для слизней
Счёт без калькулятора: как кошка определяет пропажу котят
Вернут ли акционеры свои миллиарды? Судебная битва вокруг Apple
Клеточный детектор лжи: новый способ раскрыть секреты старения
Все персонажи одинаково отвратительны: актёр Самойленко раскритиковал сериал Слово пацана
Секреты современного пылесоса: убирает сам и не мешает жить

Как не повредить фару при замене лампы: советы, которые должен знать каждый

2:38
Авто

Галогенные лампы — популярный выбор для автомобильных фар благодаря высокой энергоэффективности и длительному сроку службы. Однако при замене или установке крайне важно не касаться стеклянной колбы голыми руками. Всё дело в устройстве лампы: вольфрамовая нить внутри находится в газовой среде с галогенами (йодом или бромом), которые продлевают срок эксплуатации. Но на колбе от следов жира с пальцев ухудшается её работа.

Автомобиль на закате
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на закате

Колба сделана из термостойкого кварцевого стекла, но жир и органические загрязнения при нагреве начинают перегреваться и вызывают несколько проблем:

  • На местах отпечатков появляются тёмные пятна, из-за которых лампа светит слабее;
  • Стекло ослабевает и может треснуть;
  • Лампа быстрее перегорает.

Если всё же случайно дотронулись до колбы, не переживайте — главное убрать жир до включения лампы.

Для этого подойдёт безворсовая ткань, например микрофибра или медицинская салфетка. Если их нет, используйте обычную бумажную салфетку без пропиток. Лучше всего очистить загрязнённое место изопропиловым спиртом (от 70%), можно медицинским спиртом. Ацетон использовать нежелательно из-за агрессивного воздействия на стекло.

Алгоритм очистки простой:

  • Легко смочите салфетку спиртом;
  • Аккуратно протрите поверхность, не надавливая, чтобы не поцарапать стекло;
  • Дождитесь полного высыхания перед установкой лампы.

Перед заменой лампы обязательно обесточьте систему — заглушите двигатель и выключите фары, чтобы избежать короткого замыкания. Откройте капот и снимите защитную крышку с задней части фары аккуратными движениями.

Когда будете доставать старую лампу, обратите внимание на способ крепления — это может быть металлическая пружина, поворотный замок или пластиковый фиксатор. Запомните, как лампа установлена, чтобы правильно поставить новую. Новую лампу берите только за металлический цоколь или надевайте чистые перчатки.

Установка новой лампы:

  • Вставьте лампу в патрон, следя за правильным положением без перекосов;
  • Не применяйте лишнего усилия — лампа должна войти легко;
  • Закрепите её так, как была закреплена старая.

После установки проверьте точность направления светового пучка. Даже небольшое отклонение может ослепить встречных водителей или ухудшить видимость для вас. Лучше всего ориентироваться на положение старой лампы.

Уточнения

Фа́ра - источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.


Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Домашние животные
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности Аудио 
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола
Домашние животные
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола Аудио 
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз
Недвижимость
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Клеточный детектор лжи: новый способ раскрыть секреты старения
Все персонажи одинаково отвратительны: актёр Самойленко раскритиковал сериал Слово пацана
Секреты современного пылесоса: убирает сам и не мешает жить
Путешественник посетил 50 европейских стран и назвал худшую: мнение, которое удивит многих
Люди с высоким уровнем стресса избегают этих продуктов — зря
Начал тренироваться каждый день — и вот как изменилась моя жизнь через полгода
Пробор стал шире, а хвост — тоньше? Вот 10 шагов, которые помогут запустить рост волос за 4 недели
Как застолбить место во дворе и не поссориться с соседями: рабочие способы без скандала
Неожиданный поворот на ПМЭФ: Ксения Собчак сравнила деловой завтрак с голой вечеринкой
Золото поднимается из самого центра Земли: магма несёт сокровища прямо к поверхности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.