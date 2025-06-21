Škoda берёт курс на революцию: Vision 7S — это уже не концепт, а вызов настоящему

Представьте себе автомобиль, который сочетает в себе передовые технологии, экологичность и элегантный дизайн. Такой концепт представила компания Škoda Auto — Vision 7S. Этот электромобиль не только демонстрирует будущее бренда, но и уже вдохновил на изменения в текущих моделях.
Škoda Auto представила новый дизайн-концепт Vision 7S, который задаёт новый стиль для будущих моделей бренда. Этот концепт отражает стремление компании к современности, функциональности и устойчивости. Основные особенности дизайна включают:
Tech-Deck Face: новая передняя часть автомобиля без традиционной решётки радиатора, интегрированная с датчиками и камерами для улучшения аэродинамики и функциональности.
Светодиодные фары в форме буквы T: характерный элемент освещения, придающий автомобилю современный и узнаваемый вид.
Использование переработанных материалов: акцент на устойчивости и экологии, включая применение переработанных материалов в конструкции автомобиля.
Концепт Vision 7S — это семиместный электромобиль, который сочетает в себе передовые технологии и просторный интерьер. Основные характеристики включают:
Ёмкость батареи 89 кВт·ч: обеспечивающая запас хода более 600 км на одном заряде.
Интерьер с двумя режимами: "Drive" для движения и "Relax" для отдыха, позволяющий трансформировать пространство в зависимости от потребностей.
Инновационные решения: такие как встроенное детское кресло в центральной консоли, что повышает безопасность пассажиров.
Хотя Vision 7S является концептом, его элементы уже нашли отражение в серийных моделях Škoda. Например:
Škoda Elroq: компактный электромобиль, который уже носит элементы нового дизайна.
Enyaq и Enyaq Coupé: обновлённые модели с переработанным передним дизайном, улучшенной аэродинамикой и увеличенным запасом хода.
Škoda Auto планирует представить серийную версию Vision 7S в 2026 году. Ожидается, что этот электромобиль станет флагманом бренда, предлагая передовые технологии, просторный интерьер и высокий уровень комфорта.
Шко́да Хо́лдинг (чеш. Škoda Holding a. s.) — одна из крупнейших компаний Чехии, ранее Чехословакии (ЧССР), специализирующаяся на машиностроении.
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