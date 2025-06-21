Обновлённый Yaris Cross: гибрид нового поколения — и это только начало настоящей революции

Представьте себе: компактный кроссовер, который не только стал символом универсальности, но и перевалил за три миллиона произведённых автомобилей. Звучит впечатляюще, правда?
Новый Yaris Cross 2025 — что изменилось
Обновлённый гибридный мотор
Усовершенствован transaxle и установлен модернизированный электродвигатель — мощность выросла с 114 до 130 л. с., а крутящий момент — с 141 до 185 Н·м;
Разгон до 100 км/ч стал быстрее на полсекунды (10,7 с);
Выбросы CO₂ снижены — от 103 до 122 г/км.
Результат — более отзывчивое поведение автомобиля и улучшенная динамика.
Повыше комфорт — тише и удобнее
Установлены многослойные панели шумоизоляции, добавлен резонатор на впуске и усилены крепления двигателя;
Более толстые стёкла и доработанный кузов заметно снизили уровень шума в салоне;
В сумме это создаёт ощущение "взрослой" и сбалансированной машины.
Акцент на стиль — появилась версия Premiere Edition
Премиальная комплектация Premiere Edition получила эксклюзивную окраску Urban Khaki и двухцветный кузов;
Дополняют образ 18-дюймовые лёгкосплавные диски и декоративные акценты в салоне;
Интерьер украшен зелёной строчкой и деталями в тон кузову.
Когда ждать в продаже
Цена и сроки начала продаж в Великобритании будут объявлены до конца года.
Почему это важно
Toyota Yaris Cross уверенно движется к лидерству в сегменте компактных гибридных кроссоверов. Модель получила значительные обновления по мощности и комфорту, что делает её более привлекательной для покупателей. Появление эксклюзивной версии Premiere Edition подчёркивает статус автомобиля и усиливает интерес к нему на рынке.
Transaxle - англоязычный технический термин, подразумевающий агрегат трансмиссии легкового автомобиля, когда коробка передач и главная передача собраны в едином корпусе (картере).
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