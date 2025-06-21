Обновлённый Yaris Cross: гибрид нового поколения — и это только начало настоящей революции

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Представьте себе: компактный кроссовер, который не только стал символом универсальности, но и перевалил за три миллиона произведённых автомобилей. Звучит впечатляюще, правда?

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тойота

Новый Yaris Cross 2025 — что изменилось

Обновлённый гибридный мотор

Усовершенствован transaxle и установлен модернизированный электродвигатель — мощность выросла с 114 до 130 л. с., а крутящий момент — с 141 до 185 Н·м;

Разгон до 100 км/ч стал быстрее на полсекунды (10,7 с);

Выбросы CO₂ снижены — от 103 до 122 г/км.

Результат — более отзывчивое поведение автомобиля и улучшенная динамика.

Повыше комфорт — тише и удобнее

Установлены многослойные панели шумоизоляции, добавлен резонатор на впуске и усилены крепления двигателя;

Более толстые стёкла и доработанный кузов заметно снизили уровень шума в салоне;

В сумме это создаёт ощущение "взрослой" и сбалансированной машины.

Акцент на стиль — появилась версия Premiere Edition

Премиальная комплектация Premiere Edition получила эксклюзивную окраску Urban Khaki и двухцветный кузов;

Дополняют образ 18-дюймовые лёгкосплавные диски и декоративные акценты в салоне;

Интерьер украшен зелёной строчкой и деталями в тон кузову.

Когда ждать в продаже

Цена и сроки начала продаж в Великобритании будут объявлены до конца года.

Почему это важно

Toyota Yaris Cross уверенно движется к лидерству в сегменте компактных гибридных кроссоверов. Модель получила значительные обновления по мощности и комфорту, что делает её более привлекательной для покупателей. Появление эксклюзивной версии Premiere Edition подчёркивает статус автомобиля и усиливает интерес к нему на рынке.

Уточнения

Transaxle - англоязычный технический термин, подразумевающий агрегат трансмиссии легкового автомобиля, когда коробка передач и главная передача собраны в едином корпусе (картере).

