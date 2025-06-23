Lada отрастила зубы: новый Azimut выглядит так, будто готов укусить за конкуренцию

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На ПМЭФ-2025 в Петербурге АвтоВАЗ показал долгожданную новинку — Lada Azimut. Пока это прототип, но запуск в производство запланирован уже на 2026 год. Модель построена на модернизированной платформе от Vesta и обещает стать самым заметным кроссовером марки за последние десятилетия.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Racer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta Sport (Lada Sport)

Что известно о конструкции

Базой послужила доработанная "тележка" от Vesta, но изменений — колоссальное количество. Инженеры разработали новую заднюю подвеску, а также почти 1000 уникальных компонентов: кузовные панели, фары, детали интерьера и многое другое.

Внешность и оснащение

Azimut получил всё, что ждут от современного кроссовера:

массивная тёмная решётка радиатора,

светодиодная оптика,

18-дюймовые диски,

высокий клиренс (208 мм),

выразительные Х-образные линии, отсылающие к фирменному стилю Lada.

Внутри — 10-дюймовый IPS-экран мультимедиа, новая цифровая платформа со встроенным GigaChat и функциями от Сбера.

Двигатели и планы на будущее

Уже подтверждены два двигателя — 1.6 (120 л. с.) и 1.8 (132 л. с.). Позже может появиться турбомотор на 150 л. с., работающий в паре с автоматом. Пока привод исключительно передний.

Опции, которых раньше не было

Для модели предусмотрены:

панорамная крыша с люком,

двухзонный климат-контроль,

камеры кругового обзора,

обогреваемые боковые стекла.

Такой уровень оснащения — нечто новое для Lada.

Продажи стартуют в 2026 году. Цены пока не озвучены, но заявлено, что Azimut станет самым сбалансированным предложением по цене и возможностям в своём сегменте.