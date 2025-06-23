Lada отрастила зубы: новый Azimut выглядит так, будто готов укусить за конкуренцию

На ПМЭФ-2025 в Петербурге АвтоВАЗ показал долгожданную новинку — Lada Azimut. Пока это прототип, но запуск в производство запланирован уже на 2026 год. Модель построена на модернизированной платформе от Vesta и обещает стать самым заметным кроссовером марки за последние десятилетия.
Базой послужила доработанная "тележка" от Vesta, но изменений — колоссальное количество. Инженеры разработали новую заднюю подвеску, а также почти 1000 уникальных компонентов: кузовные панели, фары, детали интерьера и многое другое.
Azimut получил всё, что ждут от современного кроссовера:
массивная тёмная решётка радиатора,
светодиодная оптика,
18-дюймовые диски,
высокий клиренс (208 мм),
выразительные Х-образные линии, отсылающие к фирменному стилю Lada.
Внутри — 10-дюймовый IPS-экран мультимедиа, новая цифровая платформа со встроенным GigaChat и функциями от Сбера.
Уже подтверждены два двигателя — 1.6 (120 л. с.) и 1.8 (132 л. с.). Позже может появиться турбомотор на 150 л. с., работающий в паре с автоматом. Пока привод исключительно передний.
Для модели предусмотрены:
панорамная крыша с люком,
двухзонный климат-контроль,
камеры кругового обзора,
обогреваемые боковые стекла.
Такой уровень оснащения — нечто новое для Lada.
Продажи стартуют в 2026 году. Цены пока не озвучены, но заявлено, что Azimut станет самым сбалансированным предложением по цене и возможностям в своём сегменте.
Найденный одиноким в лесу медвежонок учится выживанию у людей, переодетых в медведей. Зачем они натираются травой и что будет с малышом дальше?