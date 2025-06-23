АвтоВАЗ придумал новый бренд — и вот какие машины появятся первыми

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

У АвтоВАЗа появился новый товарный знак — SKM. Информация о его регистрации появилась в базе данных ФИПС. Под этим брендом уже в 2026 году планируется запустить серию коммерческих автомобилей — более вместительных, чем Lada Largus, но не столь массивных, как модели от Sollers.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta SW

Что войдёт в линейку SKM

На первом этапе АвтоВАЗ делает ставку на две модели: микроавтобус и цельнометаллический фургон. Позже к ним добавится ещё одна разработка — шасси с открытой грузовой платформой.

Дизайн микроавтобуса и фургона уже был представлен публике — в марте автопроизводитель продемонстрировал внешний вид будущих новинок, заявив, что они будут "оригинальными продуктами". В приоритете — компактные размеры и удобство загрузки.

Что за автомобили легли в основу

Многое в новых SKM напоминает продукцию китайской марки SRM, принадлежащей концерну Shineray — того самого, который поставляет в Россию автомобили под брендом SWM. В Беларуси подобные минивэны известны как SRM M7.

Они оснащены 2,0-литровыми моторами на 150 л. с. и 200 Нм крутящего момента, предлагаются в версиях на семь или девять мест, а грузовики — с отсеком объёмом 5 кубометров (площадь — около 2,5x1,5 м).

Комплектация и цена

Набор опций — вполне солидный:

электроусилитель руля

кондиционер

мультимедиа

парктроники и камера заднего вида

центральный замок с ДУ

Цена на фургон в Белоруссии стартует от 79 900 BYN (примерно 1,9 млн рублей), а пассажирская версия обойдётся от 85 400 BYN (порядка 2 млн рублей).

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.



