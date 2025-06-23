Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока вы не попали в ловушку: 10 растений, способных испортить вашу дачу
С виду привлекательны, но ведут к разорению: опасные машины
Как завтрак влияет на вашу продуктивность — и что есть вместо сладостей
Цены на нефть взлетят: Иран перекрывает ключевой судоходный маршрут
Lada отрастила зубы: новый Azimut выглядит так, будто готов укусить за конкуренцию
Глубокие корни растений: новый инструмент в борьбе с климатическими изменениями
Экологическая инициатива или экономия? Что скрывает новый шаг British Airways
Забудьте про хлеб: эта пита с чесноком и зеленью покорит ваши вкусовые рецепторы
Четыре шага, которые восстановят кожу после отпуска

АвтоВАЗ придумал новый бренд — и вот какие машины появятся первыми

2:00
Авто

У АвтоВАЗа появился новый товарный знак — SKM. Информация о его регистрации появилась в базе данных ФИПС. Под этим брендом уже в 2026 году планируется запустить серию коммерческих автомобилей — более вместительных, чем Lada Largus, но не столь массивных, как модели от Sollers.

Lada Vesta SW
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta SW

Что войдёт в линейку SKM

На первом этапе АвтоВАЗ делает ставку на две модели: микроавтобус и цельнометаллический фургон. Позже к ним добавится ещё одна разработка — шасси с открытой грузовой платформой.

Дизайн микроавтобуса и фургона уже был представлен публике — в марте автопроизводитель продемонстрировал внешний вид будущих новинок, заявив, что они будут "оригинальными продуктами". В приоритете — компактные размеры и удобство загрузки.

Что за автомобили легли в основу

Многое в новых SKM напоминает продукцию китайской марки SRM, принадлежащей концерну Shineray — того самого, который поставляет в Россию автомобили под брендом SWM. В Беларуси подобные минивэны известны как SRM M7.

Они оснащены 2,0-литровыми моторами на 150 л. с. и 200 Нм крутящего момента, предлагаются в версиях на семь или девять мест, а грузовики — с отсеком объёмом 5 кубометров (площадь — около 2,5x1,5 м).

Комплектация и цена

Набор опций — вполне солидный:

  • электроусилитель руля

  • кондиционер

  • мультимедиа

  • парктроники и камера заднего вида

  • центральный замок с ДУ

Цена на фургон в Белоруссии стартует от 79 900 BYN (примерно 1,9 млн рублей), а пассажирская версия обойдётся от 85 400 BYN (порядка 2 млн рублей).

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Недвижимость
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день Аудио 
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Авто
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации Аудио 
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Популярное
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям

Найденный одиноким в лесу медвежонок учится выживанию у людей, переодетых в медведей. Зачем они натираются травой и что будет с малышом дальше?

Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Последние материалы
АвтоВАЗ придумал новый бренд — и вот какие машины появятся первыми
Как янтарная кислота помогает вашим растениям
Волочкова раскрыла неожиданную правду о браке дочери — вся суть в одной фразе
Лайфхак, который не стоит ничего, но кардинально меняет сон и делает его качественным
Аномальная жара в США: столбик термометра зашкаливает за 38°C — как это скажется на энергосистеме
NASA раскрывает тайну: вот последствия крушения японского лунного модуля
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Прощайте, магазинные чипсы: готовим хрустящий картофель для вечера у телевизора дома – это намного проще, чем вы думаете
Тишина, пляжи и атмосфера: как маленькая деревня на берегу океана стала тайным раем для художников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.