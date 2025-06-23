С виду привлекательны, но ведут к разорению: опасные машины

3:55 Your browser does not support the audio element. Авто

На вторичном рынке давно сложилась репутация у определённых моделей: связываться с ними — себе дороже. Даже при заманчивой цене такие автомобили остаются на стоянках неделями. Причины — в дорогостоящем ремонте, сложной диагностике и высоких рисках при перепродаже.

Фото: commons.wikimedia.org by All names i want are taken, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Alfa Romeo Junior

1. Ford Focus III с PowerShift

Отмечаются рывки, перегрев коробки, сложность ремонта и нехватка специалистов. Стоимость восстановления — до 200 тыс. рублей.

2. Peugeot 308 I

Частые поломки мотора EP6, сбои в электрике и сложности в обслуживании. Диагностика — трудоёмкая, запчасти — дорогие.

3. Volkswagen Touareg II с пневмоподвеской

Пневмобаллоны выходят из строя рано, компрессоры не выдерживают. Электроника капризна, обслуживание — затратное.

4. Mitsubishi Outlander III с вариатором

Вариатор выходит из строя на пробегах до 150 тыс. км. Стоимость ремонта — до 300 тыс. рублей. Контрактные агрегаты — непредсказуемы.

5. BMW 7-series F01/F02

Турбомоторы, пневмоподвеска, сложная электроника — каждое слабое место требует серьёзных вложений.

6. Audi Q7 I

Гидравлика, цепи ГРМ, пневма, топливная система — слабые звенья, которые выливаются в дорогостоящее обслуживание.

7. Alfa Romeo 159

Отмечаются проблемы с электрикой, дизельными моторами, дефицитом деталей. Обслуживание возможно не в каждом сервисе.

8. Mercedes-Benz W221

Пневмоподвеска AIRMATIC, BlueTEC, сложная бортовая сеть — источники постоянных затрат.

9. Opel Antara

Недостатки трансмиссии, быстрая коррозия, слабая электроника. Сложности с запчастями усиливаются после ухода бренда.

10. Range Rover Sport (L320)

Пневмоподвеска, моторы, блоки управления — всё требует серьёзного ухода. Стоимость деталей — выше средней.

11. Citroen C5 II

Гидропневматика, электроусилитель руля, капризные дизели HDi — причина избегания даже у специалистов.

12. Infiniti FX S50

Подвеска, катализаторы, дорогостоящие детали кузова — характерные минусы. Расход топлива — заметно выше среднего.

13. Cadillac Escalade GMT900

Проблемы с системой отключения цилиндров, электрикой, сложной подвеской. Обслуживание — трудоёмкое и дорогое.

14. Jaguar XJ X351

Сложный алюминиевый кузов, капризные моторы, пневма и нестабильная электроника — вызывают осторожность у профессионалов.

15. Porsche Cayenne I (955)

Пневмоподвеска, электрика, проблемные моторы V8 — факторы, которые делают машину малопривлекательной на вторичке.

Почему эти модели не берутся даже по заниженной цене

Прогнозировать затраты трудно

Сложности с оценкой технического состояния

Риск вложений, превышающих стоимость покупки

Низкий спрос даже среди автолюбителей

Что это значит для покупателя

Низкая цена — не всегда удача. Возможно, автомобиль требует значительных вложений. Без опыта и дополнительного бюджета такие машины превращаются в источник постоянных проблем.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



