Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж

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Выбираешь машину, радуешься покупке… а потом выясняется, что ездить на ней уже нельзя. Кажется фантастикой? Но такие истории — реальность. Вот пять автомобилей, которые по разным причинам попали в немилость властей и были запрещены к эксплуатации или продаже в ряде стран.

Фото: Freepik by senivpetro салон автомобиля

Tata Nano: когда "дёшево" стало слишком дорого

Индийская Tata Motors хотела пересадить всех с мопедов в авто, выпустив в 2008 году самую дешёвую машину в мире — Tata Nano за $2500. Но в погоне за экономией производитель вычеркнул из конструкции всё: от зеркал и шумоизоляции до печки и ремней безопасности.

Инженеры креативили как могли: запаску прятали рядом с горловиной бензобака, колёса крепили на три шпильки, аккумулятор жилил под сиденьем. Итог? Проблемы с безопасностью, пожары и запреты по всему миру. Авто стало символом провала сверхбюджетного подхода.

Great Wall Peri: почти Fiat Panda, только китайская

Peri выглядел так, будто дизайнеры вдохновлялись Fiat Panda — слишком сильно. Суд в Италии не оценил креатив и в 2008 году запретил продажи Peri в Европе. А на каждый ввезённый экземпляр пригрозил штрафом в 50 000 евро. Производство свернули, скандал остался. Китайцы обвинили Fiat в шпионаже, но толку от этого было мало.

Volkswagen Beetle: легенду подвели законы

Народный "Жук" — икона автоистории. Но в США его отстранили от дорог в 70-х: мотор не укладывался в экологические нормы, а краш-тесты 1978 года выявили — пассивная безопасность устарела. В Штатах продажи свернули, и даже культовый статус не помог.

Proton Jumbuck: малайзийский пикап из 90-х

Переднеприводный пикап Jumbuck создавали на базе седана Wira, а тот — на платформе Mitsubishi Lancer. Без подушек, ABS и вообще какого-либо прогресса, он дожил до 2011 года. Время шло, а Jumbuck — нет. Устаревшая техника и полное игнорирование новых норм поставили на модели крест.

Toyota Hilux: слишком крутой для Америки

Один из самых выносливых пикапов в мире, Toyota Hilux, в США официально не продаётся. Причины — жёсткие экостандарты, налог на импорт и внутренняя конкуренция. Вот так, получается, что американцы могут только мечтать о легенде, которая давно покорила остальной мир.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

