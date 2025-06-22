Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Надёжность — не всегда синоним европейского качества. Бывают машины, которые выглядят презентабельно, а под капотом — сплошной "подарочек". Вот пять таких моделей, чьё обслуживание превращает владельцев в постоянных клиентов СТО.
На вид — обычный француз. Но электрика живёт своей жизнью: двери глючат, мультимедиа зависает, приборка устраивает шоу. Подвеска — слабовата, а бензиновые 1.2 и 1.4 TCe едва доживают до 100 000 км. Дизель? Да, только он и спасает ситуацию.
Выглядит престижно, но внутри — мина замедленного действия. АКПП ZF на дизеле капризна, бензиновые моторы N62 и N63 — настоящие пожиратели масла и бюджета. А кузов? Начинает ржаветь раньше, чем вы скажете "баварское качество".
Турбомотор 1.6 A16LET — настоящий сюрприз: перегревы, прогорающие поршни, масложор. АКПП AF40 пинается и перегревается, особенно на дорестайле. Подвеска? Лучше сразу записаться на постоянную замену рычагов и сайлентблоков.
Да, комфортная. Да, солидная. Но моторы 2.0 TFSI и 3.2 FSI буквально "кушают" масло. Вариатор Multitronic — почти гарантия скорого ремонта. А если в вашем экземпляре пневмоподвеска — готовьте кошелёк. Толстый.
Принцесса на вид, катастрофа в ремонте. Мотор EP6 (в тандеме с BMW) — ломается, перегревается, рвёт цепь. АКПП-робот AL4 — грустная песня про букс и толчки. А электроника здесь живёт, как хочет — без логики и надзора.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.