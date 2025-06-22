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Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

2:10
Авто

Надёжность — не всегда синоним европейского качества. Бывают машины, которые выглядят презентабельно, а под капотом — сплошной "подарочек". Вот пять таких моделей, чьё обслуживание превращает владельцев в постоянных клиентов СТО.

RENAULT MEGANE
Фото: wikipediа by Norbert Aepli, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RENAULT MEGANE

5 место — Renault Megane III

На вид — обычный француз. Но электрика живёт своей жизнью: двери глючат, мультимедиа зависает, приборка устраивает шоу. Подвеска — слабовата, а бензиновые 1.2 и 1.4 TCe едва доживают до 100 000 км. Дизель? Да, только он и спасает ситуацию.

4 место — BMW X5 E70

Выглядит престижно, но внутри — мина замедленного действия. АКПП ZF на дизеле капризна, бензиновые моторы N62 и N63 — настоящие пожиратели масла и бюджета. А кузов? Начинает ржаветь раньше, чем вы скажете "баварское качество".

3 место — Opel Astra J

Турбомотор 1.6 A16LET — настоящий сюрприз: перегревы, прогорающие поршни, масложор. АКПП AF40 пинается и перегревается, особенно на дорестайле. Подвеска? Лучше сразу записаться на постоянную замену рычагов и сайлентблоков.

2 место — Audi A6 C6

Да, комфортная. Да, солидная. Но моторы 2.0 TFSI и 3.2 FSI буквально "кушают" масло. Вариатор Multitronic — почти гарантия скорого ремонта. А если в вашем экземпляре пневмоподвеска — готовьте кошелёк. Толстый.

1 место — Peugeot 308 (I поколение)

Принцесса на вид, катастрофа в ремонте. Мотор EP6 (в тандеме с BMW) — ломается, перегревается, рвёт цепь. АКПП-робот AL4 — грустная песня про букс и толчки. А электроника здесь живёт, как хочет — без логики и надзора.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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