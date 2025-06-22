В России снова продают Rio и Solaris — но теперь они под другим именем

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Lada Vesta уже не "народный авто": топовая комплектация уверенно шагнула за 2 миллиона. А вот настоящие иномарки — с заводским ПТС — ещё можно найти по схожей цене. Да, выбор стремительно тает, но кое-что на складах ещё осталось. Вот пять последних вариантов, которые стоят не дороже "второй квартиры в ипотеке".

Фото: commons.wikimedia.org by Anonymousfox36, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chevrolet Monza

Toyota Corolla (Китай)

Это всё та же Corolla, но с китайской "пропиской" и немного иным лицом. Под капотом — японский 1.2 турбо (116 л. с.) с надёжным вариатором K120. В базе уже — адаптивный круиз, удержание в полосе, климат и даже коленная подушка безопасности. Стоимость — от 1.7 млн с бонусами.

Chevrolet Monza

Бюджетная замена Cruze с бодрым 1.5T (113 л. с.) и роботом DCT. Стильный салон с парой 10-дюймовых экранов, беспроводной зарядкой и электропарковкой. Да, подушек всего две, но цена стартует от 1.45 млн. Пожалуй, самое выгодное предложение за "почти C-класс".

Solaris HS, KRS и KRX

Это не шутка: старые добрые Rio и Solaris вернулись под новым шильдиком от завода в Питере. Моторы те же — надёжные атмосферники 1.4 и 1.6 MPI с механикой или классическим автоматом. Проверенные коробки, простой, но крепкий кузов. В базе всё необходимое — от подогревов до ESP. Цены — от 1.396 млн.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

