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Простой предмет, который устранит запах в салоне без химии — проверь сам

2:22
Авто

Чайный пакетик — привычная вещь в каждом доме. Мы привыкли использовать его исключительно по прямому назначению: опустил в чашку, залил кипятком, подождал — и можно наслаждаться ароматным напитком. Однако на этом полезные свойства чайного мешочка не заканчиваются.

Салон автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля

Оказывается, у чайного пакетика есть ещё одно неожиданное применение — и связано оно с автомобилем.

Натуральное средство от неприятного запаха

Чай обладает способностью впитывать посторонние запахи. В этом он похож на активированный уголь или пищевую соду, только работает деликатнее и оставляет лёгкий естественный аромат. Это свойство давно оценили хозяйки — чайные пакетики используют в холодильниках, обуви, гардеробах.

Точно так же мешочек с чаем помогает и в салоне автомобиля. Если оставить один или два сухих пакетика на ночь — на сиденьях, в подстаканнике или под креслом, — утром воздух в машине станет заметно свежее.

В чём преимущество перед ароматизаторами

Большинство стандартных "ёлочек" и гелевых ароматизаторов не столько убирают запах, сколько перекрывают его. Причём часто — слишком резко. Особенно в закрытом салоне, когда аромат кажется удушающим и навязчивым.

Чай же работает иначе. Он не перебивает, а поглощает неприятные запахи: от еды, сигарет, влажности, домашних животных. При этом никакой химии, резкости и приторных запахов. А если чай с добавками, например с мятой, бергамотом или жасмином — в салоне останется лёгкий приятный фон, который не будет раздражать даже чувствительный нос.

Как правильно использовать чай в салоне

Лучше всего подойдут классические чёрные или зелёные чаи в пакетиках без добавок масла. Подойдут и ароматизированные, но только с натуральными ингредиентами. Один-два сухих мешочка можно просто положить в разные части салона — под сиденье, в нишу дверей или в карман спинки. Желательно использовать свежие, не заваренные пакетики.

Через пару дней их можно заменить — эффект сохраняется до недели, в зависимости от влажности и "насыщенности" запахов в машине.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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