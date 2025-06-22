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Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией

Авто

Каждый водитель мечтает о машине, которая не подведёт и прослужит долгие годы. Хорошая новость: такие автомобили действительно существуют. Причём не обязательно покупать новинку с салона — достаточно выбрать надёжную подержанную модель с хорошей историей.

Toyota RAV4
Фото: www.toyota.com is licensed under public domain
Toyota RAV4

Эксперты из издания Headlights составили список из 12 подержанных автомобилей, которые с годами только доказывают свою выносливость. Эти модели регулярно показывают высокие пробеги, не доставляя владельцам серьёзных проблем.

Легенды надёжности — список лучших

Вот 12 машин, которые по праву считаются почти "вечными":

  • Toyota 4Runner (I поколение, 1984-1989) — классика, построенная на базе пикапа Hilux, известна своей "неубиваемостью".

  • Honda Accord (IV поколение) — надёжный и комфортный седан, особенно ценится с МКПП.

  • Toyota Land Cruiser (серии 80 и 100) — один из самых долговечных внедорожников в истории.

  • Nissan Frontier (c 2005 года) — утилитарный пикап с крепким двигателем и минимальной электроникой.

  • Lexus LS400 — роскошный, но беспроблемный. Этот седан часто служит более 500 000 км.

  • Ford F-150 (XII поколение) — самый популярный пикап в США с солидным ресурсом агрегатов.

  • Hyundai Elantra (V поколение) — надёжный городской седан, особенно хорош с простым 1.6-литровым мотором.

  • Honda CR-V (III поколение) — кроссовер, который сочетает комфорт, простоту и экономичность.

  • Lexus CT 200h — гибридный хэтчбек с репутацией одного из самых безотказных среди гибридов.

  • Toyota Prius (IV поколение) — один из самых технологичных и надёжных гибридов на вторичке.

  • Toyota Camry (IV поколение) — комфортная и долговечная "рабочая лошадка".

  • Toyota RAV4 (V поколение) — современный кроссовер с проверенными силовыми установками.

Почему именно они

Большинство машин в списке — японского происхождения. Это неслучайно: японские производители десятилетиями выстраивали философию надёжности и инженерной простоты. Эти авто прощают редкое обслуживание, некачественное топливо и суровый климат.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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