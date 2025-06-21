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Автомобиль, который не мыли 12 месяцев: результат шокирует

2:35
Авто

Многие автовладельцы уверены: нет смысла регулярно посещать автомойку, особенно если машина внешне "ещё терпит". Некоторые и вовсе ограничиваются одной-двумя мойками в сезон, особенно в тёплое время года. Казалось бы, какая разница — ведь от грязи мотор не ломается, и машина по-прежнему едет.

Мойка автомобиля
Фото: flickr.com by MarkScottAustinTX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мойка автомобиля

Но что будет, если не мыть автомобиль… целый год? Кроме очевидного слоя грязи, есть и другие, куда более неприятные последствия.

Грязь запускает коррозию

На первый взгляд кажется, что грязь — это просто пыль и влага. Но на деле в ней содержатся агрессивные реагенты, песок, остатки масла и даже соли, особенно если речь о зимнем сезоне. Всё это буквально "прикипает" к лакокрасочному покрытию.

Когда машина не моется неделями и месяцами, грязь начинает проникать в микротрещины на поверхности, разъедать лак, а затем и краску. Через какое-то время появляются первые рыжие точки — и это уже начало коррозии. Впоследствии ржавчина способна охватить большие участки кузова, особенно пороги, арки и двери.

Ухудшается обзор и снижается безопасность

Если стекла покрываются грязью, водитель видит дорогу хуже. Казалось бы, это можно легко смыть стеклоомывателем. Но если грязь въелась в края лобового стекла, осела на фарах или зеркалах — это уже не просто пыль, а серьёзный фактор риска.

Особенно опасна грязь на задних фонарях и фарах: машина становится менее заметной в сумерках или в дождь. Также страдают камеры заднего вида, датчики парковки и другие ассистенты — они "слепнут" и могут вводить водителя в заблуждение.

Пострадает и одежда

Пожалуй, каждый хотя бы раз садился в автомобиль с пыльными порогами и в итоге выходил с грязными штанами. Если не мыть кузов, особенно в районе дверей, порогов и ручек, на одежде будут оставаться трудновыводимые следы. Это особенно обидно зимой, когда куртка или пальто могут оказаться испорченными всего за одну поездку.

Почему всё же стоит мыть машину регулярно

Речь не о том, чтобы доводить кузов до зеркального блеска каждую неделю. Достаточно базовой мойки раз в 7-10 дней, особенно в сезон слякоти, пыли или соли на дорогах. Это поможет сохранить не только внешний вид автомобиля, но и продлить срок службы кузова, оптики и элементов безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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