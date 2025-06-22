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Не нажимайте эту кнопку во время движения — машина может просто перестать слушаться

1:51
Авто

Каждому водителю хоть раз приходила в голову эта мысль: а что произойдет, если нажать кнопку запуска двигателя прямо во время движения? Остановится ли мотор? Заблокируются ли тормоза? Или вообще ничего не случится? Ответ зависит от того, на чём вы едете.

Приборная панель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Приборная панель

Случайное нажатие — не страшно

Современные автомобили предусмотрели такую ситуацию. По словам технического инструктора международной сети автосервисов, большинство машин оснащены защитой от случайного выключения двигателя. Например, для активации кнопки Start-Stop часто требуется нажатие на тормоз, а иногда и полная остановка автомобиля.

Но не у всех машин защита работает одинаково

Если нажать кнопку на скорости — в одних моделях ничего не произойдет. В других — возможны неприятные последствия.

Эксперт объясняет: в некоторых автомобилях однократное нажатие может всё же заглушить двигатель. В этом случае отключится электроусилитель руля и вакуумный тормозной усилитель. Машина продолжит катиться по инерции, но управлять ею станет куда сложнее.

Автомат в "паркинг" не встанет

Ещё один нюанс: даже если двигатель заглохнет, электронный блок управления не переведёт коробку в режим "P". То есть машина не остановится резко — она будет катиться, пока не остановится сама или водитель не применит ручной тормоз.

Нажимать кнопку Start-Stop на ходу — не лучшая идея. В лучшем случае ничего не произойдёт. В худшем — можно потерять управление. Производители делают всё, чтобы такие действия не привели к аварии, но техника не всегда совершенна. Лучше не проверять это на себе.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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