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Комфорт стоит дороже, чем кажется: сколько сжигает мотор, пока вы просто стоите в жару

2:47
Авто

Летняя жара нередко превращает салон автомобиля в настоящую сауну. Водители задаются вопросом: включать кондиционер на холостом ходу или потерпеть, чтобы сэкономить бензин? Эксперты провели эксперимент и выяснили, сколько на самом деле стоит час комфорта.

кондиционер
Фото: Freepik by stefamerpik is licensed under Рublic domain
кондиционер

Как считали расход топлива

Измерения провели в два этапа. Сначала определяли расход топлива на прогрев — использовали три автомобиля с ДВС разного экологического класса:

  • Nissan X-Trail 2.5 (QR25DE, Евро-4),

  • Kia Rio 1.6 (G4FC, Евро-5),

  • Lada Largus 1.6 (K4M, Евро-4).

Температура окружающей среды варьировалась, данные снимали через систему OBD-II с помощью бортового компьютера Multitronics. Точность сравнима с классическим методом "долива до полного".

Прогрев двигателя: сколько "съедается" топлива

На холодном пуске моторы Евро-4 расходовали около 2,5 литра в час. Как только температура достигала 40 °C, расход падал до чуть более 1 л/ч.

У Kia Rio с мотором G4FC стартовый расход оказался выше — до 4 л/ч, но часть энергии шла на разогрев катализатора. После прогрева цифры выровнялись: все моторы показывали близкие значения (1,1-1,3 л/ч).

Кондиционер на холостом: стоит ли включать

Автомобили поставили на стоянку, включили двигатель и кондиционер. В режиме холостого хода с работающим климатом все три модели потребляли от 0,8 до 0,9 литра топлива в час. То есть даже с включённым кондиционером вы тратите меньше литра бензина за 60 минут.

А как насчёт других двигателей

Бензиновые моторы с большим объёмом и числом цилиндров в таком режиме, конечно, потребляют больше. Зато современные турбомоторы расходуют меньше топлива, хоть и греются чуть дольше.

Главное — не перегреть себя

Выходит, что даже с кондиционером на холостом ходу вы не потратите много бензина. Страдать от жары не имеет смысла: потеря воды для организма куда опаснее, чем лишние 50 рублей за топливо.

Совет: если долго стояли с работающим мотором, дайте двигателю "продышаться" — прокатитесь по трассе на пониженной передаче. Это поможет выжечь нагар, накопившийся за время простоя.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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