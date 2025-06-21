Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир глазами кошки: вещи, которые кажутся ей угрозой
После крушения под Ахмедабадом трёх управленцев Air India сняли с должностей
Блуждающая звезда угрожает Земле: шокирующее открытие астрономов
Гигантский куб: так будет выглядеть Мукааб — самое большое здание на планете
Тёмный или горький: шоколад, который точно не подведёт
Фаршированные перцы, мини-бургеры и лазанья: рецепты из фарша для ваших гостей
Слухи о воссоединении Шнурова и Абрамовой: психолог назвал главную причину их публичных ласк
Сильная реакция на креветки в самолёте: пассажирка обвинила авиакомпанию в халатности
Как сделать морковь сладкой и сочной: секреты подкормки, которые вы не знали

Экономят на масле, а потом меняют мотор: 4 ошибки, за которые платят сотни тысяч

2:25
Авто

Моторное масло, казалось бы, — вещь, на которой нельзя экономить. Но водители продолжают искать хитрые способы это сделать. Некоторые из них действительно работают, но не все одинаково полезны. Разбираем четыре популярных способа "экономии" и смотрим, к чему они могут привести.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

1. Масло раз в год? Только если ездите мало

Водители с небольшим пробегом — например, 1000 км в год — часто спрашивают, нужно ли менять масло ежегодно. Ответ — не обязательно. Если двигатель почти не работал, масло не успевает деградировать. Для старых машин такая отсрочка не критична.

Но всё же лучше сверяться с регламентом производителя. В новых авто электроника сама подскажет: если вы ездите бережно, компьютер может продлить интервал замены без вреда для мотора.

2. Меньше масла — больше проблем

Некоторые рассуждают так: если между метками min и max на щупе литр разницы, почему бы не залить по минимуму? Всё же едет!

Но есть нюанс: чем меньше масла, тем больше нагрузка на каждую его молекулу. Оно быстрее стареет, и менять его придётся чаще. Выигрыш в литре оборачивается частыми визитами в сервис — экономии тут нет.

3. Бюджетные масла — с умом

Покупать совсем дешёвое масло неизвестной марки — риск. Лучше отказаться от громких брендов в пользу проверенных, но менее раскрученных производителей. Главное — не нарваться на подделку.

4. Закупка впрок: да, но с умом

Если увидели скидку — можно взять масло в запас. Только помните: у него ограниченный срок годности (обычно 1,5-3 года). Не стоит превращать гараж в склад. И проверяйте срок на упаковке: нередко акции устраивают с товаром на исходе.

Когда экономия выходит боком

Есть водители, которые убеждены: масло спокойно ходит 20 тысяч километров при любых условиях. Убедить их трудно, но именно такое отношение убивает мотор. Быстро изнашивается поршневая, снижается ресурс двигателя.

Если вы не планируете продавать машину в ближайшее время — подумайте дважды. Масло дешевле ремонта.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Домашние животные
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности Аудио 
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Наука и техника
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Мир глазами кошки: вещи, которые кажутся ей угрозой
После крушения под Ахмедабадом трёх управленцев Air India сняли с должностей
Блуждающая звезда угрожает Земле: шокирующее открытие астрономов
Гигантский куб: так будет выглядеть Мукааб — самое большое здание на планете
Тёмный или горький: шоколад, который точно не подведёт
Фаршированные перцы, мини-бургеры и лазанья: рецепты из фарша для ваших гостей
Слухи о воссоединении Шнурова и Абрамовой: психолог назвал главную причину их публичных ласк
Сильная реакция на креветки в самолёте: пассажирка обвинила авиакомпанию в халатности
Экономят на масле, а потом меняют мотор: 4 ошибки, за которые платят сотни тысяч
Как сделать морковь сладкой и сочной: секреты подкормки, которые вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.