Экономят на масле, а потом меняют мотор: 4 ошибки, за которые платят сотни тысяч

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Моторное масло, казалось бы, — вещь, на которой нельзя экономить. Но водители продолжают искать хитрые способы это сделать. Некоторые из них действительно работают, но не все одинаково полезны. Разбираем четыре популярных способа "экономии" и смотрим, к чему они могут привести.

Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain проверка уровня масла

1. Масло раз в год? Только если ездите мало

Водители с небольшим пробегом — например, 1000 км в год — часто спрашивают, нужно ли менять масло ежегодно. Ответ — не обязательно. Если двигатель почти не работал, масло не успевает деградировать. Для старых машин такая отсрочка не критична.

Но всё же лучше сверяться с регламентом производителя. В новых авто электроника сама подскажет: если вы ездите бережно, компьютер может продлить интервал замены без вреда для мотора.

2. Меньше масла — больше проблем

Некоторые рассуждают так: если между метками min и max на щупе литр разницы, почему бы не залить по минимуму? Всё же едет!

Но есть нюанс: чем меньше масла, тем больше нагрузка на каждую его молекулу. Оно быстрее стареет, и менять его придётся чаще. Выигрыш в литре оборачивается частыми визитами в сервис — экономии тут нет.

3. Бюджетные масла — с умом

Покупать совсем дешёвое масло неизвестной марки — риск. Лучше отказаться от громких брендов в пользу проверенных, но менее раскрученных производителей. Главное — не нарваться на подделку.

4. Закупка впрок: да, но с умом

Если увидели скидку — можно взять масло в запас. Только помните: у него ограниченный срок годности (обычно 1,5-3 года). Не стоит превращать гараж в склад. И проверяйте срок на упаковке: нередко акции устраивают с товаром на исходе.

Когда экономия выходит боком

Есть водители, которые убеждены: масло спокойно ходит 20 тысяч километров при любых условиях. Убедить их трудно, но именно такое отношение убивает мотор. Быстро изнашивается поршневая, снижается ресурс двигателя.

Если вы не планируете продавать машину в ближайшее время — подумайте дважды. Масло дешевле ремонта.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

