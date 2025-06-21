Путин раскрыл, что убивает немецкий автопром

Во время встречи с представителями международных информагентств Президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации в экономике Германии, подчеркнув, что отказ от российских энергоресурсов болезненно отразился на её промышленности — особенно на автомобильной отрасли.
По его словам, ведущие немецкие компании, в том числе такие гиганты, как Volkswagen и Porsche, "погибают". Под ударом оказались и другие секторы — от стекольной промышленности до производства удобрений.
Путин назвал решение Берлина отказаться от российского газа иррациональным и провёл параллель с бытовым упрямством. "Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то", — отметил он. По его мнению, именно энергетическая политика Европы в последние годы стала причиной деиндустриализации ряда отраслей в Германии.
Высокие затраты на энергию напрямую влияют на себестоимость автомобилей. Заводы по производству стали, стёкол, пластика, а также сами автоконцерны вынуждены либо сокращать объёмы, либо переносить производство в другие страны. Это особенно заметно в энергоёмких секторах вроде литья алюминия или покраски кузовов — процессы, которые требуют стабильного и дешёвого источника энергии.
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Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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