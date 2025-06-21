Путин раскрыл, что убивает немецкий автопром

1:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Во время встречи с представителями международных информагентств Президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации в экономике Германии, подчеркнув, что отказ от российских энергоресурсов болезненно отразился на её промышленности — особенно на автомобильной отрасли.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Владимер Путин

По его словам, ведущие немецкие компании, в том числе такие гиганты, как Volkswagen и Porsche, "погибают". Под ударом оказались и другие секторы — от стекольной промышленности до производства удобрений.

Ради чего

Путин назвал решение Берлина отказаться от российского газа иррациональным и провёл параллель с бытовым упрямством. "Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то", — отметил он. По его мнению, именно энергетическая политика Европы в последние годы стала причиной деиндустриализации ряда отраслей в Германии.

Как это касается автопрома

Высокие затраты на энергию напрямую влияют на себестоимость автомобилей. Заводы по производству стали, стёкол, пластика, а также сами автоконцерны вынуждены либо сокращать объёмы, либо переносить производство в другие страны. Это особенно заметно в энергоёмких секторах вроде литья алюминия или покраски кузовов — процессы, которые требуют стабильного и дешёвого источника энергии.

На портале "За рулём" регулярно публикуются материалы о текущем положении дел в мировой автопромышленности. Аналитики подчёркивают: растущие издержки, санкции и логистические трудности действительно влияют на ритм производства, а в перспективе — и на стоимость автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

