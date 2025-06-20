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Эстеры в моторном масле: технология, которая спасает мотор

4:02
Авто

Некоторые автовладельцы восхищаются эстеровыми маслами, называя их вершиной технологий. Другие считают их дорогим маркетинговым трюком, придуманным для того, чтобы продавать канистры втридорога. Портал "За рулём" решил разобраться, кто прав (спойлер: правы оба, но по-разному).

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Чтобы понять, что такое эстеры и зачем они вообще нужны в моторном масле, стоит сначала заглянуть в химию — но не пугайтесь, всё проще, чем кажется.

Что такое эстеры: простое объяснение

Эстеры — это органические соединения, которые получаются при реакции кислот и спиртов. Конкретно в маслах применяются полиэстеры — они обладают термостойкостью и уникальной структурой. Их главное преимущество — полярность молекул. Это значит, что они буквально "прилипают" к металлу, образуя устойчивую масляную плёнку, которая не стекает в картер даже после остановки двигателя. Особенно это важно при холодных пусках — когда защита нужна сразу, а не спустя секунды.

Плюс к этому, эстеры хорошо удерживают присадки, обладают естественными смазывающими свойствами и устойчивы к окислению. Это делает их надёжной основой для масел, работающих в условиях высоких температур и экстремальных нагрузок.

В чём реальные плюсы эстеров:

  • Плёнка, которая держится даже после остановки мотора. Защита с первой секунды запуска.
  • Выносливость при температуре за 200°C. Не горят и не разрушаются при активной езде, летом, в пробках, под нагрузкой.
  • Мягкий запуск зимой. Эстеры текут при морозе и не превращаются в "желе".
  • Устойчивость к старению. Масло дольше сохраняет свойства — реже требует замены.
  • Снижение трения. Чуть ниже расход, чуть выше отклик — особенно заметно в спортрежимах.

А есть ли минусы?:

  • Цена. Дороже в 1,5-2 раза обычной синтетики.
  • Избыточность для "гражданской" езды. Если у вас атмосферник 1.6 и спокойный стиль — не почувствуете разницы.
  • Высокие требования к рецептуре. Некачественные эстеры могут вспениваться, конфликтовать с присадками.
  • Возможные проблемы с уплотнителями на старых авто, если до этого лили минеральное масло.
  • Гидролиз. Эстеры чувствительны к влаге.
  • Сложности с допусками автопроизводителей. Часто их просто нет — особенно у чисто спортивных масел.

Какие масла с эстерами есть на рынке

Среди популярных брендов с эстеровыми компонентами:

  • Motul (особенно серия 300V, но и 8100 Power подойдёт для города)
  • Red Line — выбор для тех, кто не считает лошадиные силы на пальцах
  • Xenum, Extreme AMG, AMSOIL, Liqui Moly (частично)
  • ENEOS, Zic — иногда встречаются модели с эстеровой базой

Что говорит эксперт

На портале "За рулём" кандидат химических наук Алексей Кривцов подчёркивает: эстеровые масла пришли из авиации и автоспорта, но в правильной конфигурации могут быть полезны и для обычного автомобиля — особенно если вы часто ездите по трассе, на высоких оборотах или с нагрузкой. Кроме защиты, эстеры позволяют уменьшить количество загустителей в масле — а значит, внутри двигателя остаётся меньше грязевых отложений после перегрева.

Кому это действительно нужно?:

  • Владельцам турбированных, форсированных и тюнинговых автомобилей
  • Тем, кто часто ездит по трассе, в жару, с прицепом, на высоких оборотах
  • Тем, кто не экономит на обслуживании и хочет максимум защиты

А вот если вы передвигаетесь по городу с утра до вечера, редко раскручивая мотор выше 3 тысяч, то эстеры — скорее избыточный выбор.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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