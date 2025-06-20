Эстеры в моторном масле: технология, которая спасает мотор

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Некоторые автовладельцы восхищаются эстеровыми маслами, называя их вершиной технологий. Другие считают их дорогим маркетинговым трюком, придуманным для того, чтобы продавать канистры втридорога. Портал "За рулём" решил разобраться, кто прав (спойлер: правы оба, но по-разному).

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моторное масло

Чтобы понять, что такое эстеры и зачем они вообще нужны в моторном масле, стоит сначала заглянуть в химию — но не пугайтесь, всё проще, чем кажется.

Что такое эстеры: простое объяснение

Эстеры — это органические соединения, которые получаются при реакции кислот и спиртов. Конкретно в маслах применяются полиэстеры — они обладают термостойкостью и уникальной структурой. Их главное преимущество — полярность молекул. Это значит, что они буквально "прилипают" к металлу, образуя устойчивую масляную плёнку, которая не стекает в картер даже после остановки двигателя. Особенно это важно при холодных пусках — когда защита нужна сразу, а не спустя секунды.

Плюс к этому, эстеры хорошо удерживают присадки, обладают естественными смазывающими свойствами и устойчивы к окислению. Это делает их надёжной основой для масел, работающих в условиях высоких температур и экстремальных нагрузок.

В чём реальные плюсы эстеров:

Плёнка, которая держится даже после остановки мотора. Защита с первой секунды запуска.

Выносливость при температуре за 200°C. Не горят и не разрушаются при активной езде, летом, в пробках, под нагрузкой.

Мягкий запуск зимой. Эстеры текут при морозе и не превращаются в "желе".

Устойчивость к старению. Масло дольше сохраняет свойства — реже требует замены.

Снижение трения. Чуть ниже расход, чуть выше отклик — особенно заметно в спортрежимах.

А есть ли минусы?:

Цена. Дороже в 1,5-2 раза обычной синтетики.

Избыточность для "гражданской" езды. Если у вас атмосферник 1.6 и спокойный стиль — не почувствуете разницы.

Высокие требования к рецептуре. Некачественные эстеры могут вспениваться, конфликтовать с присадками.

Возможные проблемы с уплотнителями на старых авто, если до этого лили минеральное масло.

Гидролиз. Эстеры чувствительны к влаге.

Сложности с допусками автопроизводителей. Часто их просто нет — особенно у чисто спортивных масел.

Какие масла с эстерами есть на рынке

Среди популярных брендов с эстеровыми компонентами:

Motul (особенно серия 300V, но и 8100 Power подойдёт для города)

Red Line — выбор для тех, кто не считает лошадиные силы на пальцах

Xenum, Extreme AMG, AMSOIL, Liqui Moly (частично)

ENEOS, Zic — иногда встречаются модели с эстеровой базой

Что говорит эксперт

На портале "За рулём" кандидат химических наук Алексей Кривцов подчёркивает: эстеровые масла пришли из авиации и автоспорта, но в правильной конфигурации могут быть полезны и для обычного автомобиля — особенно если вы часто ездите по трассе, на высоких оборотах или с нагрузкой. Кроме защиты, эстеры позволяют уменьшить количество загустителей в масле — а значит, внутри двигателя остаётся меньше грязевых отложений после перегрева.

Кому это действительно нужно?:

Владельцам турбированных, форсированных и тюнинговых автомобилей

Тем, кто часто ездит по трассе, в жару, с прицепом, на высоких оборотах

Тем, кто не экономит на обслуживании и хочет максимум защиты

А вот если вы передвигаетесь по городу с утра до вечера, редко раскручивая мотор выше 3 тысяч, то эстеры — скорее избыточный выбор.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

