Эстеры в моторном масле: технология, которая спасает мотор

Некоторые автовладельцы восхищаются эстеровыми маслами, называя их вершиной технологий. Другие считают их дорогим маркетинговым трюком, придуманным для того, чтобы продавать канистры втридорога. Портал "За рулём" решил разобраться, кто прав (спойлер: правы оба, но по-разному).
Чтобы понять, что такое эстеры и зачем они вообще нужны в моторном масле, стоит сначала заглянуть в химию — но не пугайтесь, всё проще, чем кажется.
Эстеры — это органические соединения, которые получаются при реакции кислот и спиртов. Конкретно в маслах применяются полиэстеры — они обладают термостойкостью и уникальной структурой. Их главное преимущество — полярность молекул. Это значит, что они буквально "прилипают" к металлу, образуя устойчивую масляную плёнку, которая не стекает в картер даже после остановки двигателя. Особенно это важно при холодных пусках — когда защита нужна сразу, а не спустя секунды.
Плюс к этому, эстеры хорошо удерживают присадки, обладают естественными смазывающими свойствами и устойчивы к окислению. Это делает их надёжной основой для масел, работающих в условиях высоких температур и экстремальных нагрузок.
В чём реальные плюсы эстеров:
А есть ли минусы?:
Среди популярных брендов с эстеровыми компонентами:
На портале "За рулём" кандидат химических наук Алексей Кривцов подчёркивает: эстеровые масла пришли из авиации и автоспорта, но в правильной конфигурации могут быть полезны и для обычного автомобиля — особенно если вы часто ездите по трассе, на высоких оборотах или с нагрузкой. Кроме защиты, эстеры позволяют уменьшить количество загустителей в масле — а значит, внутри двигателя остаётся меньше грязевых отложений после перегрева.
Кому это действительно нужно?:
А вот если вы передвигаетесь по городу с утра до вечера, редко раскручивая мотор выше 3 тысяч, то эстеры — скорее избыточный выбор.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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