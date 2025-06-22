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Запасное колесо уходит в прошлое: плюсы и минусы нового автомобильного тренда

3:01
Авто

Раньше запасное колесо было обязательным элементом комплектации автомобиля. Сейчас всё изменилось: многие новые машины выходят с завода без полноценной запаски, а иногда и без простейших инструментов. Почему так происходит и как поступить, если шина пробита в пути?

Замена колеса
Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замена колеса

Причины отказа от запасного колеса

Основной мотив — экономия затрат и оптимизация пространства. Полноразмерное запасное колесо — значительный расход для производителя, его исключение снижает себестоимость автомобиля.

Также освобожденное место часто используется для увеличения багажника — важный плюс для многих автовладельцев.

Ещё одна причина — борьба с лишним весом. Снижение массы автомобиля даже на 10-15 кг помогает улучшить экологические показатели и пройти сертификацию. Легкий автомобиль — меньше выбросов вредных веществ, что важно для выхода на рынки с жесткими нормами.

Современные решения вместо запаски

  • Шины RunFlat: позволяют ехать без давления до 100 км. Они защищают от экстренной остановки, но не гарантируют проходимость на плохих дорогах или при серьёзных повреждениях.

  • Наборы для ремонта шин с герметиком: можно залить прокол и доехать до ближайшего шиномонтажа. Однако при боковых порезах или разрывах такой метод бессилен.

Примеры отказа от запаски

Модель "Нива Спорт" отказалась от запасного колеса, так как под капотом, где оно раньше хранилось, теперь установлен более мощный двигатель. Других мест для хранения не предусмотрено.

Чем рискует водитель без запаски

  • При серьёзных повреждениях шин ремонт невозможен на месте;

  • Мобильный шиномонтаж часто отказывается чинить боковые разрывы;

  • Поиск и покупка нового колеса на дороге — длительная и стрессовая процедура.

Рекомендации для автовладельцев

  • Узнайте заранее, есть ли в вашем автомобиле запаска и инструменты;

  • При отсутствии запасного колеса обязательно имейте набор для ремонта шин;

  • Рассмотрите покупку полноразмерного запасного колеса и храните его в багажнике, если позволяет место;

  • Планируйте маршруты с учётом возможности оперативной замены или ремонта колеса.

Современные автомобили всё чаще выпускают без запасного колеса, чтобы снизить вес, уменьшить стоимость и увеличить пространство багажника. Вместо запаски используются шины RunFlat или наборы для временного ремонта, но они не всегда эффективны при серьёзных повреждениях. Отсутствие полноценного запасного колеса может создать проблемы в дороге, особенно при боковых порезах шин. Водителям рекомендуется заранее проверить комплектацию и при необходимости приобрести запаску или комплект для ремонта, а также планировать поездки с учётом возможности быстрой замены колеса.

Уточнения

Запасное колесо (запа́ска) — это перевозимое в автомобиле дополнительное колесо для замены спущенного, проколотого колеса или для иного непредвиденного случая.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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