Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хищник в бассейне: чем закончится приручение крокодила
Капуста шепчет, фарш поёт: готовим голубцы с хрустящей корочкой и бархатным соусом
Душ или ванна: одна ошибка может стоить дорого
Плата растёт, доходы падают: почему студенты в Англии тонут в долгах
Идеальный для фото, отпуска и жизни: вирусный комплект, который стоит примерить
Вот что кошки делают, если действительно любят вас
Вкус лета начинается в июне: простая подкормка делает груши сочными и крупными
Бездны под водой: где скрываются самые опасные разломы Земли
Чешская крона — новый Рэмбо среди валют. Пока все падали, она побеждала доллар

Масло из коробки или с бочки: разбираемся, что лучше для вашего двигателя

2:36
Авто

Сейчас многие выбирают моторное масло на разлив, привлекаемые низкой ценой. Однако практика показывает: такая экономия может дорого обойтись. Покупка масла вне официальных точек — это лотерея с очень высокими ставками.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Опасный тренд на рынке

В одном из случаев механик гаражного сервиса приобрёл бочку с этикеткой известного бренда у предпринимателя, продающего антикоррозионные средства. Впоследствии выяснилось: это была лишь брендированная тара, а внутри — поддельный продукт, не имеющий ничего общего с оригиналом.

Внешний вид обманывает

  • Фирменные логотипы и упаковка могут быть подделаны;

  • Цвет и консистенция масла легко имитируются;

  • Информация о составе часто отсутствует или ложна.

Чем грозит использование подделок

  • Ускоренный износ деталей двигателя;

  • Потеря смазывающих свойств масла;

  • Риск выхода двигателя из строя.

Почему лучше покупать у проверенных продавцов

  • Официальные дилеры и сертифицированные точки гарантируют подлинность;

  • Масло в канистрах, хоть и дороже, но сохраняет качество и характеристики;

  • Разливное масло дешевле на 10-30%, но риск подделки и разбавления выше.

Проблема длительного хранения

В негерметичных бочках масло теряет свойства, особенно если лежит месяцами. Крупные магазины обычно быстро продают товар, а мелкие точки рискуют держать запасы долго, ухудшая качество продукта.

Кто выбирает разливное масло?

Лишь 5-7% автовладельцев покупают масло на разлив. Большинство предпочитают привычные канистры объёмом 1 или 5 литров, которые заливают непосредственно в сервисе.

Советы автолюбителям

  • Покупайте масло только у официальных дилеров или авторизованных продавцов;

  • Избегайте сомнительных предложений на разлив в несертифицированных местах;

  • Отдавайте предпочтение маслу в заводской упаковке;

  • Проверяйте сроки и условия хранения товара.

Покупка моторного масла на разлив может показаться выгодной, но несёт высокий риск подделки и потери качества. Использование некачественного масла приводит к ускоренному износу двигателя и серьёзным поломкам. Лучше приобретать масло у официальных дилеров в заводской упаковке, где гарантируют подлинность и правильные условия хранения. Экономия на разливном масле часто оборачивается большими затратами на ремонт.

Уточнения

Моторные масла - жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Наука и техника
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту Аудио 
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз
Недвижимость
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз Аудио 
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Наука и техника
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Душ или ванна: одна ошибка может стоить дорого
Плата растёт, доходы падают: почему студенты в Англии тонут в долгах
Идеальный для фото, отпуска и жизни: вирусный комплект, который стоит примерить
Вот что кошки делают, если действительно любят вас
Вкус лета начинается в июне: простая подкормка делает груши сочными и крупными
Бездны под водой: где скрываются самые опасные разломы Земли
Масло из коробки или с бочки: разбираемся, что лучше для вашего двигателя
Чешская крона — новый Рэмбо среди валют. Пока все падали, она побеждала доллар
Сутулая спина, шея болит, появился горб? Вам помогут 5 простых движений
Ешь на ночь и худей: продукты, после которых не потянет к холодильнику ночью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.