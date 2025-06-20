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Педаль в пол, а тяги нет: водители гадают, в чём дело, но ответ уже давно под носом

1:50
Авто

Многие водители замечают: в дождь машина будто меняется. Одни чувствуют, что двигатель "веселеет", другие — что он тупит, становится вялым и жрёт больше бензина. Откуда такие ощущения, если погода — не деталь под капотом? Всё дело в воздухе. Точнее — в том, каким он становится во время дождя.

Дворники
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дворники

Влага влияет на смесь

Когда влажность достигает почти 100%, особенно после жары, в воздухе резко увеличивается содержание водяного пара. А значит — меньше кислорода на том же объёме.

Электронные датчики в машине считывают общий объём воздуха, но не различают, где там кислород, а где — пар. В результате система подаёт топлива столько, как будто воздуха "нормально", хотя кислорода в нём меньше. Это приводит к неправильной топливно-воздушной смеси.

Что происходит с мотором

Когда смесь получается "жирной" — топлива больше, чем нужно, — мотор может работать тише и даже чуть мощнее. Именно поэтому часть водителей ощущает "оживление" машины. Особенно — если воздух плотный и прохладный.

Но чаще эффект противоположный. Система, получив сигнал от кислородного датчика в выхлопе, начинает корректировать подачу — топливо урезается, смесь обедняется, мотор теряет в тяге и динамике. Добавьте сюда ещё и влажный воздушный фильтр, через который воздух поступает хуже. Результат — вялый разгон и повышенный расход.

Да, погода действительно влияет на поведение двигателя. Вопрос не в магии, а в физике воздуха и в работе датчиков. Знать это — значит понимать, как себя ведёт ваша машина в дождь и почему ощущения от вождения могут меняться даже без поломок.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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