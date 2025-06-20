Очки подводят, козырёк не спасает: 5 трюков, которые работают против слепящего света

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Утро и вечер — не лучшее время для вождения, особенно в ясную погоду. Солнечные лучи бьют прямо в лобовое стекло, дорога "исчезает", а водитель буквально теряет ориентацию. По словам офтальмолога, с которым побеседовали журналисты портала njcar. ru, подобные секунды "ослепления" — самые опасные.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Водитель

Очки — не панацея

Первое, что делают почти все — хватаются за солнцезащитные очки. Но врач предупреждает: затемнённые линзы могут сыграть злую шутку. Особенно если солнце светит сбоку или дорога перемежается тенями от деревьев и зданий — детали теряются, а мелкие объекты на обочине могут просто "раствориться" в затемнённой картинке.

ГАИ также подчёркивает: очки — лишь вспомогательный инструмент. Куда важнее — снизить скорость и усилить внимание.

Стекло и дворники — под прицел

Ослепляющий свет часто усиливается грязными разводами или мелкими царапинами на стекле. Изношенные дворники, особенно летом, оставляют следы, которые превращаются в блики. Поэтому:

Своевременно меняйте щётки.

Используйте хорошую омывающую жидкость.

Добавляйте немного средства для посуды — оно помогает убирать жир и плёнку.

Если стекло серьёзно повреждено, его придётся заменить: никакие лайфхаки не помогут, когда смотришь сквозь мутную "линзу".

Козырёк, кресло и бейсболка

Стандартный солнцезащитный козырёк в машине — полезная вещь, но не всегда справляется. Один из малоизвестных, но действенных приёмов — изменить высоту сиденья. Многие водители опускают его слишком низко — модно, но не практично. Если приподнять кресло, можно уменьшить слепящий эффект.

Неудобно? Наденьте бейсболку. Её козырёк отлично защищает от солнечных лучей, особенно на рассвете и в закатные часы.

Спрячьтесь в тень

Иногда самый эффективный способ — ехать позади большого автомобиля. Автобус, фургон или грузовик создают затенённую полосу. Главное — держать безопасную дистанцию и не "прилипать" к бамперу: это не только небезопасно, но и мешает обзору.

Уточнения

Свет — электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом.

