Они залезают, даже если всё закрыто: как выгнать насекомых из машины раз и навсегда

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После выезда на природу машина может превратиться в настоящий отель для комаров, мух и даже муравьёв. И пусть двери и окна были закрыты — непрошеные гости всё равно находят способ пробраться внутрь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пенсионер за рулем

Жужжание в ушах на обратной дороге раздражает, а ещё опаснее — отвлекает от дороги. Попытки ловить насекомых на ходу не только бесполезны, но и опасны. Тем более что мухи живут до 28 дней, а комары — неделю. То есть "постояльцы" задержатся надолго, если не принять меры.

Что помогает против комаров и мух

Самое простое — подключаемый в прикуриватель фумигатор. Он быстро наполняет салон инсектицидом. Главное — не забывайте проветрить авто: в закрытом пространстве испарения могут навредить здоровью.

Более щадящий способ — липкие ленты. Достаточно повесить пару штук на ночь — утром "тихая охота" покажет результат.

А если завелись муравьи

Фумигаторы на них не действуют, а живут муравьи, особенно садовые, годами. Поэтому сначала — генеральная уборка. Обратите внимание на крошки, сладкие пятна и особенно — багажник.

Вычищено? Тогда под сиденье можно спрятать приманку. Муравьи соберутся там — и уже не вернутся. Эффект не мгновенный, но надёжный.

Что не стоит делать

Не раздавливайте насекомых прямо на сиденьях — пятна потом не вывести. Лучше использовать пылесос: вибрация заставляет многих вылететь, остальных он втянет вместе с пылью. В следующий раз — на природу без "попутчиков".

Уточнения

Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных.

