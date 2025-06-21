Два мотора и большой аккумулятор — это перебор: автопроизводители сбавляют обороты в производстве гибридов

3:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Два автогиганта — Toyota и Hyundai — не планируют увеличивать пробег своих подключаемых гибридов на электротяге до экстремальных значений. Причина — экономическая целесообразность и технологический предел, за которым эффективность превращается в избыточность.

Фото: commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota

Большие батареи — большие расходы

С января 2025 года в ЕС вступили в силу новые правила расчета среднего уровня выбросов CO₂, что побудило автопроизводителей устанавливать в PHEV модели аккумуляторы с большим запасом хода. Это позволяет пройти испытания по стандарту WLTP с минимальными выбросами.

Некоторые бренды, как Volkswagen и Geely, уже представили гибриды с пробегом от 100 до 200 км только на электричестве. Но в Toyota с этим не согласны.

Toyota: 100 км хватит

"Как только мы достигаем 100 км хода на электричестве, это уже достаточный баланс", — заявил директор по управлению продуктами и маркетингу Toyota Europe Андреа Карлуччи.

Он подчеркнул, что установка слишком мощной батареи в автомобиль, который не является чистым электромобилем, — это лишние расходы.

В Toyota считают, что важнее оптимизировать затраты и компоненты, чем стремиться к чрезмерному запасу хода.

Продажи говорят сами за себя

За первые четыре месяца 2025 года продажи PHEV от Toyota в Европе выросли на 139%, достигнув 21 637 единиц модели C-HR и обеспечив ей шестое место среди всех PHEV на континенте. Запас хода этой модели — 66 км, а у нового RAV4 PHEV — ровно 100 км.

Общие продажи подключаемых гибридов в Европе за тот же период составили 366 670 единиц (+11%). Особенно выросли продажи в массовом сегменте — на 56%, в то время как премиальные модели просели на 16%.

Hyundai: больше — не значит лучше

Скептично настроены и в Hyundai. По словам генерального директора Hyundai Europe, Ксавье Мартина, увеличение пробега PHEV требует непропорциональных инвестиций.

"Попытки сделать гибриды слишком сложными, чтобы отсрочить переход к электромобилям, становятся слишком дорогими. Мы должны понять, где остановиться", — отметил он.

Hyundai пока не решил, выводить ли на европейский рынок модели с увеличенным запасом хода (EREV).

Тактический шаг, а не долгосрочная стратегия

Автопроизводители признают: сейчас наращивание электрического пробега — это скорее тактический прием, чтобы уложиться в нормативы по выбросам. Но с 2028 года правила снова изменятся, и нынешние усилия могут потерять смысл. Это ставит под сомнение целесообразность выпуска сложных и дорогих гибридных решений.

Уточнения

Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.

