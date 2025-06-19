Уехали в Европу — и подорожали в 10 раз: за что иностранцы обожают советские машины

4:53 Your browser does not support the audio element. Авто

Казалось бы, кому в 2025 году могут быть интересны советские и российские машины? Ан нет — в Европе на них стабильно высокий спрос. Кто-то видит в них возвращение в прошлое, кто-то — простоту конструкции и бескомпромиссную надёжность. А для коллекционеров и ценителей экзотики — это настоящее сокровище.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) УАЗ "Буханка"

Сейчас на европейских сайтах можно найти десятки предложений: от скромных "шестёрок" до серьёзно подготовленных внедорожников и даже домов на колёсах. Некоторые экземпляры стоят в несколько раз дороже своей изначальной цены. Рассказываем о пяти самых ярких и дорогих российских автомобилях, которые ищут новых владельцев за пределами Родины.

ГАЗ-66: военная легенда за 14 500 евро

Знаменитая "Шишига", выпущенная в 1982 году, продаётся в Германии. За 14 500 евро покупатель получает машину с пробегом 22 462 км и полностью оригинальной комплектацией. Никакого тюнинга — только замена расходников: фильтров, насосов и шлангов. В строю всё, включая систему регулировки давления в шинах.

Под капотом — V8 объёмом 4,25 литра на 116 л. с., а в салоне — дух советской эпохи. Автомобиль сохранил родную краску и лишён следов коррозии. Это не просто транспорт, а экспонат, способный украсить музей или пройтись по параду ретро-техники.

Lada 2106: "шестёрка" в идеале — за 15 500 евро

В Бельгии выставлена ВАЗ-2106 1990 года, прибывшая с Украины. Цена — 15 500 евро, и она вполне оправдана. Автомобиль с пробегом 51 710 км выглядит почти как новый: тканевый салон в идеале, двигатель 1,3 л на 64 л. с. работает, как часы, а кузов в цвете "беж" без единого дефекта.

Для европейцев это настоящая машина времени. "Шестёрка" — символ эпохи, в которой жила добрая половина Восточной Европы. Плюс — простота конструкции и доступность запчастей до сих пор делают её привлекательной для любителей классики.

УАЗ-469 Martorelli: армейская брутальность с итальянским вкусом — 26 900 евро

Этот УАЗ 1989 года прошёл через руки итальянских тюнеров Martorelli и получил апгрейд от Av Classics. Продаётся в Валенсии за 26 900 евро, а пробег — всего 50 тысяч км.

Снаружи — белый кузов, внутри — белоснежный кожаный салон и аудиосистема Marshall. Есть складная крыша, набор для пикника и, конечно, легендарная проходимость. Благодаря сочетанию утилитарной простоты и визуального лоска, этот УАЗ ничем не уступает культовым Land Rover или Jeep.

Lada Niva со снежным отвалом — за 34 900 евро

Немцы знают, как быть готовыми к зиме. Новый экземпляр Lada Niva 2022 года выпуска с пробегом всего 10 км продаётся за 34 900 евро. Отечественный внедорожник получил снежный отвал, силовой бампер, защиту днища, усиленные пружины, фаркоп и полный зимний пакет.

Под капотом — 1,7-литровый двигатель на 83 л. с., внутри — обогрев сидений и электростеклоподъёмники. Такой автомобиль станет незаменимым помощником в северных регионах и вполне может заменить снегоуборочную технику на даче или в частном секторе.

УАЗ "Буханка" — автодом за 39 900 евро

Настоящий шедевр инженерной самодеятельности — автодом на базе УАЗ СГР 2015 года. Цена — внушительная: 39 900 евро. Но за эти деньги вы получаете машину с солнечными панелями, двумя топливными баками на 168 литров, отопителем Webasto, системой подключения к внешнему питанию и даже душем.

Внутри — дубовый пол, шкафчики, стол, спальные места, кондиционер и сабвуфер. Есть пневмоподвеска, светодиодная оптика, камера заднего вида и шноркель. Под капотом — 2,7 л, 113 л. с., механика и полный привод. Готов к путешествию хоть на край света, сообщает 110km.ru.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

